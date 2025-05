Sorocaba promove ações de conscientização sobre fibromialgia nas UBSs – Agência de Notícias

Por: Gustavo Goes (Programa de Estágio) Supervisão: Bruno Rodrigues

Ao longo do mês de maio, a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Saúde (SES), vem realizando nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) ações de conscientização sobre o diagnóstico e tratamento adequado da fibromialgia.

A inciativa atende à proposta da Lei nº 12.424/2021, de 5 de novembro de 2021, de autoria do vereador Dylan Dantas, que institui o “Dia Municipal de Conscientização sobre a Fibromialgia” no calendário oficial de Sorocaba, que é celebrado no dia 10 de maio.

A fibromialgia trata-se de uma doença reumatológica que se manifesta com dores em todo corpo, sobretudo na musculatura. É uma síndrome clínica acompanhada por vários sintomas, como: fadiga, alteração do sono, humor e memória, além de causas de depressão e ansiedade.

O tratamento dessa doença requer cuidados multidisciplinares, incluindo, além do uso de medicamentos, acompanhamento psicológico e prática de atividades físicas. “Essa ação tem como objetivo levar informação a respeito da fibromialgia às mais diversas comunidades da cidade nas UBSs em diferentes regiões do município, trazendo mais conhecimento e reflexão às comunidades”, explica a secretária da Saúde, Dra. Priscila Feliciano.

Confira a programação completa:

UBS Angélica

Orientações

Data: diariamente

UBS Escola

Orientações e exposição de cartazes

Data: 12 a 16/5

Horário: 7h às 19h

UBS Habiteto

Palestra e orientação

Data: 16/5

Horário: 8h

UBS Lopes

Painel informativo e orientações

Data: Ao longo do mês

Horário: 7h às 19h

UBS Sabiá

Palestra e conscientização

Local: Praça Vila Sabiá

Data: 29/5

Horário: 7h

UBS São Bento

Palestra e conscientização

Data: 21/5

Horário: 9h