SES imuniza mais de 2 mil pessoas em ‘Drive-thru da Vacinação’ durante o Dia D contra influenza

A mobilização do Dia D de Vacinação contra a Influenza, dentro da programação do Dia Nacional pelo Ministério da Saúde, imunizou 2.090 pessoas no sábado (11), em Campo Grande.

A iniciativa promovida pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e conter a disseminação do vírus, especialmente entre os grupos mais vulneráveis, foi realizada pelo Drive-thru de Vacinação no Corpo de Bombeiros, proporcionando mais uma opção para a população, principalmente na região central da Capital.

A campanha, que ocorre em todo o país, aconteceu na véspera do Dia das Mães, reforçando o convite à população para cuidar da própria saúde e de seus entes queridos. E foi isso que a família da publicitária Anahy Dávalo Orácio fez. Anahy, o marido Carlos Eduardo Oracio e o filho do casal, Inácio Dávalo Orácio, de 6 anos, foram se vacinar no drive demonstrando a importância da prevenção e o cuidado mútuo de proteção contra a gripe.

“Aproveitamos o final de semana para vir todo mundo junto e fazer nossa parte. O importante é desafogar a ocupação dos leitos hospitalares. Sabemos que a vacinação é fundamental para nos proteger e, especialmente, dar mais proteção aos mais vulneráveis, como os idosos, as crianças e portadores de comorbidades”, enfatiza Anahy.

De acordo com o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes, a vacinação é fundamental para evitar complicações causadas pela gripe e reduzir a sobrecarga nos serviços de saúde. Ele explica que em Campo Grande a imunização está aberta, por meio de decreto, para toda a população a partir de 6 meses.

“Estamos em um período de maior circulação de vírus respiratórios. A vacina é segura, eficaz e salva vidas. Esperamos que a população aproveite o sábado para se proteger e atualizar sua caderneta de vacinação”, destaca.

O coordenador da Força Nacional do SUS, Rodrigo Stabeli, ressaltou a necessidade da população estar imunizada para evitar casos graves de influenza que possam evoluir e necessitem de internação.

“É necessário que a gente promova a vacinação. Observamos uma alta incidência da síndrome respiratória aguda grave fazendo uma pressão hospitalar muito grande, porque nós temos baixa cobertura vacinal. Com o incentivo à vacinação pelos mutirões e drives, a gente consegue chegar à população ampliando a cobertura vacinal e assim prevenir os casos graves, reduzindo as internações e evitar óbitos. Costumo dizer que a vacina é um muro que separa o caso leve, do grave e da morte. Quem está vacinado tem esse muro”, alerta.

Nesse sentido, o casal de aposentados Isac Pontes e Maria Lúcia Aguera, sabe bem da importância de estarem protegidos, já que possuem comorbidades. “Sou cardíaco e minha esposa além de cardíaca é diabética. Temos consciência de que se não estivermos imunizados, podemos sofrer com formas mais graves de gripe e outras doenças, por isso sempre estamos com nossas vacinas atualizadas”, disse Isac.

A vacinação em Campo Grande está aberta para toda a população com idade a partir de 6 meses, porém é recomendado que os grupos prioritários se vacinem preferencialmente.

São eles: trabalhadores da Saúde; puérperas; professores dos ensinos básico e superior; povos indígenas; pessoas em situação de rua; profissionais das forças de segurança e de salvamento; profissionais das Forças Armadas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade); pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores dos Correios; trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso); trabalhadores portuários; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

A SES aplicou mais de 10 mil doses na campanha deste ano e reforça a importância da população aderir à vacinação. A estrutura no quartel dos Bombeiros foi organizada para garantir conforto e agilidade, com fluxo contínuo de atendimento durante todo o dia até às 18h.

Helton Davis, Comunicação SES

Fotos: Helton Davis