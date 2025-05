Sampaio Corrêa x Blumenau ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS LBF HOJE (12/05)

A partida do LBF, edição de 2025 começou em início de MARÇO. Nesta temporada, a partida entre Sampaio Corrêa x Blumenau HOJE (12) as 19h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. A LBF é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Nesta segunda-feira, 12 de maio de 2025, Sampaio Corrêa x Blumenau duelam em mais uma partida decisiva da Liga de Basquete Feminino (LBF). O jogo será disputado às 19h30 (horário de Brasília) e marca um novo capítulo de um confronto que tem se tornado frequente nas últimas temporadas. O palco será a casa do Sampaio, onde a equipe busca manter a invencibilidade recente contra as visitantes de Santa Catarina.

Onde assistir Sampaio x Blumenau ao vivo?

A partida contará com transmissão ao vivo via streaming para usuários cadastrados nas principais casas de apostas, como Bet365, EstrelaBet e EsportivaBet. Para assistir, é necessário:

Ter saldo positivo na conta ou

Ter realizado uma aposta nas últimas 24h

O jogo também pode ser acompanhado em tempo real (livescore) através do portal Flashscore.com.br, com atualização de pontos, estatísticas, escalações e comentários ao vivo.

Fase atual e retrospecto

Sampaio Basquete chega embalado por uma sequência de quatro vitórias nos últimos cinco jogos, incluindo um triunfo expressivo por 81 a 41 sobre o Maringá na rodada passada (09/05). A equipe maranhense vem mostrando superioridade ofensiva e uma defesa sólida, com destaques individuais como Tainá Paixão e Sassá.

Já o Blumenau Feminino tenta se recuperar após a derrota por 78 a 50 contra o Cerrado, fora de casa. A equipe catarinense soma apenas duas vitórias nas últimas cinco partidas e terá que lidar com o fator psicológico após perder para o próprio Sampaio por 80 a 65, no último confronto entre as duas (27/04).

Últimos confrontos diretos

27/04/2025 – Blumenau 65 x 80 Sampaio

– Blumenau 65 x 80 Sampaio 21/05/2024 – Sampaio 89 x 59 Blumenau

– Sampaio 89 x 59 Blumenau 14/03/2024 – Blumenau 42 x 72 Sampaio

– Blumenau 42 x 72 Sampaio 06/05/2023 – Sampaio 70 x 77 Blumenau

– Sampaio 70 x 77 Blumenau 14/04/2023 – Blumenau 55 x 83 Sampaio

O retrospecto recente é amplamente favorável ao time maranhense, que venceu 4 dos últimos 5 confrontos, sempre com margens consideráveis.

Odds e favoritismo

As principais casas de apostas apontam o Sampaio como grande favorito:

EstrelaBet : Sampaio 1.01 / Blumenau 15.00

: Sampaio 1.01 / Blumenau 15.00 Superbet : Sampaio 1.00 / Blumenau 20.00

: Sampaio 1.00 / Blumenau 20.00 Aposta Ganha: Sampaio 1.01 / Blumenau 10.00

A discrepância nas cotações reflete a fase superior do Sampaio e o histórico dominante nos confrontos diretos.

Considerações finais

Sampaio Basquete entra em quadra buscando mais uma vitória em sua caminhada rumo ao topo da LBF 2025, enquanto Blumenau precisa de um resultado positivo para se manter na briga por uma vaga entre os melhores da temporada. Acompanhe ao vivo, com livescore atualizado e cobertura completa em tempo real.

A LBF 2025 promete grandes jogos e muita emoção, com equipes de todo o país buscando a glória no principal torneio de basquete feminino do Brasil.