SAEG altera cronograma de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água desta semana – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A SAEG (Companhia de Serviços de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá) informa que irá reagendar a limpeza e manutenção do poço e a lavagem do reservatório de água do Parque Santa Clara, programado para amanhã, 13 de maio. Em breve, divulgaremos a nova data.

A ação agendada para o dia 15, quinta-feira, segue sem alteração. Confira:

15/05 – quinta-feira: Montes Verdes (bairros: Residencial Jardim das Figueira e parte do Bom Jardim) – limpeza e manutenção do poço, e lavagem do reservatório.

Durante a limpeza, os reservatórios precisam ser esvaziados, e por isso poderá haver oscilações no abastecimento nos bairros atendidos.

Para mais informações, ligue para 156 ou baixe o aplicativo 156 SAEG.