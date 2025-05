Quarta divisão da Copa Popular inicia fase de quartas de final

Nei José Sant’Anna





Os jogos de ida das quartas de final da 4ª divisão da Copa Popular de Futebol (AP4), promovida pela Prefeitura de São José dos Campos, serão disputados no próximo domingo (18). Os vencedores levam vantagem para o jogo de volta, marcado para o dia 25 de maio, com mando invertido.

As 8 equipes se classificaram para esta etapa do torneio ao eliminarem seus adversários após os jogos de ida e volta das oitavas de final, realizadas nos dias 27 de abril e 11 de maio.

A AP4 começou no dia 23 fevereiro com 33 equipes participantes divididas em 4 grupos. Na primeira fase, que terminou no dia 13 de abril, as equipes se enfrentaram dentro do grupo, em turno único, classificando-se para a segunda fase as 4 primeiras colocadas de cada para as oitavas de final.

Na fase classificatória, o Jaguary Original teve a melhor campanha, com 5 vitórias em 5 jogos (15 pontos). Nas oitavas eliminou o Jd. São José com um empate no primeiro jogo (3 a 3) e uma vitória no segundo (4 a 1).

Os vencedores desta etapa se classificam para a semifinal, programada para os dias 1 e 6 de junho. A grande decisão será no dia 15 de junho. De acordo com o regulamento, os 4 primeiros colocados da quarta divisão sobem para a terceira (AP3) na temporada 2026.

Programação

18/05 – Jogos de ida das quartas de final

13h

Pousada do Vale

Pousada FC X EC União da Norte

15h20

Campo do Jardim do Lago – (Sapão)

C.A.P 2024 x EC Jaguary Original

15h20

Campo do Jd. da Granja – (Santa Rita)

Sitio Bom Jesus FC X FC Resenha

15h20

Campo Parque da Cidade

Vasquinho x Revoada VSG



