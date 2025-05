Qual filme vai passar na Sessão da Tarde e Corujão Hoje, Quinta (15/05) na Globo? QUE HORAS COMEÇA, sinopse

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 15/05/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Filmes da Globo em 15/05/2025: Sessão da Tarde e Corujão I trazem aventura e suspense para todos os gostos

Nesta quinta-feira, 15 de maio de 2025, a programação da Globo promete conquistar os telespectadores com duas grandes atrações no cinema em casa: a comédia animada “Madagascar 3: Os Procurados” na Sessão da Tarde, e o suspense nacional “Dente Por Dente” no Corujão I. Ambas as produções oferecem histórias envolventes para públicos distintos, indo do entretenimento infantil à tensão psicológica do cinema brasileiro contemporâneo.

Sessão da Tarde: Madagascar 3 – Os Procurados

Na tarde de quinta-feira, a Globo exibe a animação de sucesso “Madagascar 3: Os Procurados” (Madagascar 3: Europe’s Most Wanted), uma produção norte-americana de 2012 dirigida por Eric Darnell, Tom McGrath e Conrad Vernon. O filme traz de volta os carismáticos personagens Alex, Marty, Melman e Gloria em mais uma aventura repleta de humor, amizade e confusão.

Desta vez, o grupo de animais está determinado a retornar ao Zoológico do Central Park, em Nova York. Porém, ao saírem da África e seguirem rumo à Europa, eles se tornam alvos das autoridades de controle animal. Para escaparem da perseguição, os amigos se juntam a um circo itinerante, onde vivem experiências únicas e engraçadas.

Com vozes originais de Ben Stiller, Chris Rock, David Schwimmer e Jada Pinkett Smith, “Madagascar 3” é uma animação indicada para toda a família. Suas mensagens sobre perseverança, companheirismo e identidade são embaladas por uma trilha sonora vibrante e visuais coloridos que encantam crianças e adultos.

Corujão I: Dente Por Dente

Já na madrugada, o Corujão I mergulha no universo do suspense nacional com o filme “Dente Por Dente”, dirigido por Pedro Arantes e lançado em 2020. A produção brasileira é estrelada por nomes de peso como Juliano Cazarré, Paolla Oliveira, Renata Sorrah e Aderbal Freire Filho.

A trama gira em torno de Ademar, um trabalhador envolvido em um desaparecimento misterioso de um colega. Ao investigar o caso, ele se depara com um perigoso esquema criminoso no ambiente da construção civil. O mistério se intensifica à medida que Ademar começa a ter sonhos perturbadores que parecem guiar sua jornada e revelar verdades obscuras.

“Dente Por Dente” combina elementos de thriller psicológico com críticas sociais, explorando temas como ganância, corrupção e justiça. Com uma atmosfera sombria e atuações intensas, o filme promete prender o espectador até os minutos finais, sendo uma ótima escolha para quem aprecia o suspense nacional de qualidade.

Por que assistir?

A programação da Globo no dia 15/05/2025 é uma ótima opção para todos os públicos. Seja para reunir a família em frente à televisão à tarde com a animação divertida de “Madagascar 3”, ou para acompanhar um suspense envolvente e atual na madrugada com “Dente Por Dente”, a emissora oferece alternativas que equilibram entretenimento e reflexão.

Fique ligado na tela da Globo para não perder esses destaques imperdíveis do cinema nacional e internacional, com opções para todas as idades e estilos.