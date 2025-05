Quais filmes vão passar Segunda (12/05) na Globo? CORUJÃO, SESSÃO DA TARDE E TELA QUENTE

Por MRNews



Sessão da Tarde desta segunda-feira exibe “Planeta dos Macacos: A Origem”; veja os detalhes

Nesta segunda-feira, 12 de maio de 2025, a Sessão da Tarde traz uma dose intensa de ação e emoção com a exibição do filme “Planeta dos Macacos: A Origem” (Rise of the Planet of the Apes), um grande sucesso do cinema americano lançado em 2011. A produção vai ao ar na tela da TV Globo, logo após a reprise da novela da tarde, e promete prender a atenção do público com uma história envolvente e cheia de reflexões sobre ciência, ética e poder.

“Planeta dos Macacos: A Origem” é dirigido por Rupert Wyatt e tem no elenco nomes de peso como Andy Serkis, que interpreta o chimpanzé Caesar através de tecnologia de captura de movimento, além de James Franco, Freida Pinto, Brian Cox, Tom Felton, David Oyelowo, entre outros. O longa é classificado como aventura e tem sido elogiado tanto pela crítica quanto pelo público por sua abordagem criativa e emocionalmente impactante da famosa franquia.

Sinopse do filme exibido na Sessão da Tarde

A trama gira em torno de um experimento científico que dá errado. O pesquisador Will Rodman (interpretado por James Franco) trabalha em um laboratório desenvolvendo uma cura para o Mal de Alzheimer. Durante os testes com chimpanzés, um dos animais, Caesar, desenvolve inteligência e emoções humanas após ser exposto à substância experimental.

Criado por Will como um filho, Caesar começa a perceber os abusos cometidos pelos humanos contra os de sua espécie e, ao ser aprisionado injustamente, lidera uma rebelião épica que colocará em xeque o futuro do planeta. O filme é o ponto de partida para a nova trilogia da franquia, que traz uma visão mais realista e sombria do conflito entre humanos e macacos.

Por que assistir?

Além de oferecer entretenimento de alta qualidade, “Planeta dos Macacos: A Origem” provoca reflexões sobre bioética, experimentação animal, relações de poder e evolução. A atuação de Andy Serkis é um dos pontos altos, dando vida ao personagem Caesar com profundidade emocional e presença marcante, mesmo sem o uso tradicional de maquiagem ou figurino.

Para os fãs de ficção científica e aventura, este é um filme imperdível e uma excelente pedida para a tarde de segunda-feira.

Destaque da noite: Tela Quente com “Dona Lurdes – O Filme”

E para quem quiser seguir assistindo à Globo, a Tela Quente exibe à noite o divertido e emocionante “Dona Lurdes – O Filme”, estrelado por Regina Casé. A história acompanha a personagem querida do público após a saída do último filho de casa, abrindo espaço para novas amizades, experiências e até um novo amor.

