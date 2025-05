PTS sediará a 2ª edição do Tech Land 2025, um dos eventos mais importantes de tecnologia para empreendedores do País – Agência de Notícias

Evento será no segundo semestre, com a participação de vários especialistas e expoentes do empreendedorismo do Brasil. As vagas são limitadas e as inscrições já estão disponíveis

O Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS) será sede do Tech Land 2025, considerado um dos eventos mais importantes de tecnologia para empreendedores do País. Marcado para o dia 9 de agosto, o encontro, que conta com o apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio do PTS, reunirá empresários, startups e empresas inovadoras para um dia inteiro de imersão nas últimas tendências tecnológicas e práticas para alavancar negócios.

Em 2024, o evento surpreendeu positivamente os participantes, que destacaram o alto nível do conhecimento compartilhado e as conexões profissionais estabelecidas, elevando o patamar dos eventos empresariais na região. Para 2025, a programação foi ampliada e, segundo os organizadores, promete uma experiência ainda mais rica e dinâmica, com palestras de grandes empresários de sucesso, que compartilharão suas experiências transformadoras.

Entre os palestrantes destacam-se Elaine Julião, da revista “Empreenda”; Dennis Nakamura, ex-sócio gestor da iFood e atualmente empresário em uma holding; Raquel Holler, especialista em gestão financeira e proprietária da R2N Consulting; Claudia Rosa, investidora-anjo em startups e CEO do Ela Investe; todos referências no mercado empreendedor.

O credenciamento começará às 9h, com início das palestras às 10h, seguindo até as 19h. Ao longo do dia haverá disponível uma variedade de food trucks no local, com opções gastronômicas para todos os gostos, inclusive para quem tem restrições alimentares.

O evento oferece estacionamento gratuito e é de fácil acesso, localizado na Av. Itavuvu, 11.777 – Jardim Santa Cecília. Mais informações sobre o evento e inscrições estão disponíveis no site oficial: https://techlandoficial.com.br/ .

Serviço:

Evento: Tech Land 2025