Projeto “EMBRACE – Transformando a Educação Digital” lança MOOCs – IFSP

Evento aberto será online no dia 21 de maio às 10h; não é necessária inscrição prévia

O Projeto EMBRACE realiza, no dia 21 de maio, às 10h, o lançamento dos seus Massive Open Online Courses (MOOCs), durante um evento online. Essa iniciativa visa capacitar educadores com ferramentas digitais inovadoras, alinhadas ao framework DigCompEdu, promovendo práticas pedagógicas modernas e acessíveis.

O lançamento online contará com demonstrações dos cursos, depoimentos de especialistas e oportunidades de interação com uma comunidade global de educadores. Acesse aqui.

Sobre os MOOCs

Digipedia – Competências Digitais e PedagógicasFoco em criação de recursos digitais e práticas de ensino centradas no aluno. Pedagogias Ativas com Ferramentas DigitaisEstratégias de aprendizagem ativa apoiadas por tecnologia para engajar estudantes. Envolvimento Profissional e Promoção da Competência Digital dos AlunosComo integrar a educação ao mundo do trabalho, fortalecendo competências digitais.

Projetados com o modelo ADDIEM, os MOOCs são flexíveis, gratuitos e destinados a educadores de todos os níveis, desde iniciantes até aqueles que desejam aprofundar seus conhecimentos.

Saiba mais aqui.

Sobre o projeto EMBRACE

Financiado pela Comissão Europeia via Erasmus+, o projeto EMBRACE envolve uma coalizão internacional de instituições voltadas à transformação digital e à internacionalização do ensino universitário. Seu foco é capacitar docentes e gestores para desenhar e implementar trilhas e ambientes de aprendizagem online centrados no estudante, acessíveis, inclusivos e conectados com os desafios do mundo do trabalho.

No Brasil, o projeto é co-coordenado pelo IFSP em parceria com o IFES e a UFABC e conta com a participação ativa de docentes, técnicos e gestores educacionais de diversas unidades da rede federal. As universidades Areandina e UTP, Colômbia, Instituto Politécnico de Bragança, Portugal, e a Häme University of Applied Sciences, Finlândia, compõem o consórcio de parceiros na execução do projeto.