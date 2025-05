Palestra sobre desenvolvimento infantil abre 9ª Semana do Bebê – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na tarde da última segunda-feira, 12, a Prefeitura de Ubatuba deu início à 9ª edição da Semana do Bebê com a palestra “Estimulação Precoce – Cuidados e Afetos”, ministrada pela fonoaudióloga Graziela Alves no Centro de Especialidades Médicas (CEM). A atividade marcou o começo de uma série de eventos voltados à promoção da saúde e do desenvolvimento integral na Primeira Infância.

Durante a palestra, Graziela abordou temas essenciais como os marcos do desenvolvimento da fala e da linguagem, a audição e a importância da amamentação nesse processo. Ela destacou que, além de nutrir, a amamentação estimula toda a musculatura da face — lábios, língua e bochechas — promovendo a coordenação entre sucção e deglutição, fundamentais para o desenvolvimento da fala.

A palestra também enfatizou a importância da estimulação precoce e do acompanhamento dos marcos do desenvolvimento infantil, visando ao pleno crescimento das crianças.

“Estar com os profissionais da Saúde e pais foi um momento muito rico. A participação de todos foi fundamental, uma vez que estamos falando este ano sobre de Tempo de Qualidade, abordamos a importância de conversar com as crianças. O bebê ouve a partir da quinta semana de gestação. Logo quando nasce, a voz da mãe o acalma, a voz do papai que conversou com ele durante a gestação também”, acrescentou a palestrante.

A iniciativa faz parte das ações da Semana do Bebê, que ocorre entre os dias 11 e 16 de maio, com uma programação diversificada voltada para famílias, profissionais da saúde e da educação.

Na manhã desta terça-feira, 13, o CEM recebeu a palestra sobre cuidados no pré-natal, e a importância dos primeiros mil dias da vida da criança, com o ginecologista, Dr. Caue Modotti e a pediatra convidada, Dra Natália.

Na parte da noite, a abertura oficial do evento acontece a partir das 19h no Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto, que também será transmitida neste link.