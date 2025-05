Maestro Marcelo Jardim ministra masterclass de regência na Fundec – Agência de Notícias

Nesta quinta-feira (15), das 15h às 18h, o renomado maestro Marcelo Jardim ministrará gratuitamente uma masterclass de regência na Sala Fundec, voltada a estudantes de regência, regentes profissionais e músicos interessados em aprimorar suas habilidades de direção, com participação da Orquestra Sinfônica de Sorocaba (OSS). As inscrições foram prorrogadas e podem ser feitas até as 12h desta quarta-feira (14), pelo link: bit.ly/OSSREG25.

Reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da cidade, a OSS é administrada pela Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba (Fundec), com a parceria da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), e realiza concertos regulares em Sorocaba e região, recebendo anualmente convidados nacionais e internacionais, além de parcerias como a Fundação OSESP, que permite levar a cultura sorocabana para grandes palcos, como a Sala São Paulo, o Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão, entre outros.

A masterclass abordará aspectos de preparação de repertório, estratégias de ensaio e conexão entre gesto e informação musical, tendo como base a obra “Suite Marajoara”, de José Ursicino da Silva (Maestro Duda).

As vagas para alunos ativos são limitadas. Os demais participantes serão alunos ouvintes. Os interessados para as vagas ativas, que terão a oportunidade de reger a OSS, precisam enviar um vídeo de apresentação, contando rapidamente sua formação musical e experiência profissional.

Marcelo Jardim é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e um dos principais nomes da regência no país, com vasta experiência como regente, educador e curador de projetos de valorização da música brasileira. Atualmente, coordena o programa “Arte de Toda Gente”, em parceria com a Funarte.

A Fundec está localizada na Rua Brigadeiro Tobias, 73, no Centro. Mais informações podem ser obtidas, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30, pelo telefone: (15) 3233-2220 ou pelo WhatsApp: (15) 99669-2817.