Funjope faz reunião para discutir estratégias de segurança para o São João Multicultural

12/05/2025 |

19:00 |

226

As equipes da Prefeitura de João Pessoa estão mobilizadas no planejamento dos eventos do São João Multicultural 2025, para garantir uma festa com segurança para os moradores da cidade e também turistas. Para discutir os detalhes, a Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) realizou, nesta segunda-feira (12), uma reunião com várias instituições para discutir as estratégias de segurança pública para o período junino.

“Essa reunião serviu para fazermos um alinhamento das instituições envolvidas no processo de organização do São João de João Pessoa, incluindo todas as atividades culturais, artísticas, o Festival de Quadrilhas Juninas, os shows no Parque Solon de Lucena. Enfim, todas as atividades envolvendo o São João Multicultural 2025”, destacou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Participaram da reunião representantes de diversas secretarias, entre elas a de Comunicação (Secom), Meio Ambiente (Semam) Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Infraestrutura (Seinfra), Mobilidade Urbana (Semob), Guarda Civil Metropolitana, Segurança Urbana e Cidadania (Semusb) e de Saúde (SMS), por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A reunião contou ainda com a presença de representantes de órgãos públicos estaduais, como a Polícia Militar, Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros, buscando integrar todo um conjunto de instituições que ajuda a garantir a segurança durante o período de realização do evento. A parceria com o Governo da Paraíba vem desde 2021.