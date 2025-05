Fundação Geo-Rio celebra 59 anos com obras que salvam vidas em todas as regiões da cidade – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Uma nova estrutura de contenção foi erguida na Avenida das Américas. Foto: Divulgação/SMI

Nesta segunda-feira (12/05), a Fundação Geo-Rio completa 59 anos de atuação como referência nacional e internacional em contenção de encostas e prevenção de deslizamentos. Criada em 1966, a Geo-Rio é um dos principais órgãos de engenharia geotécnica do país e responsável por milhares de obras que protegem vidas e promovem segurança em áreas de risco no município do Rio de Janeiro.

Somente em 2025, a Geo-Rio já entregou 14 novas obras de contenção distribuídas por todas as regiões da cidade. Os serviços incluíram concreto projetado, cortinas atirantadas, solo grampeado, biomantas vegetais, muros estaqueados e sistemas de drenagem, com foco na estabilização de encostas e melhoria da mobilidade urbana.

Na Zona Norte, um dos destaques foi a contenção realizada na Rua Dona Eliane, no bairro do Tauá, na Ilha do Governador. A obra, aguardada com grande expectativa pelos moradores, era considerada urgente, já que o risco de deslizamento colocava vidas em perigo. Para garantir a segurança da comunidade, a Geo-Rio construiu duas cortinas ancoradas, aplicou concreto projetado, ergueu um muro de flexão e instalou uma nova escadaria com guarda-corpo, promovendo também mais mobilidade.

Na Zona Oeste, uma nova estrutura de contenção foi erguida na Avenida das Américas, na altura do número 1905, uma das vias mais movimentadas da cidade. A obra contou com a instalação de parede de proteção, cortina atirantada e canaleta de drenagem, aumentando a segurança de motoristas e pedestres, além de contribuir para a fluidez do tráfego.

Já na Zona Sul, a comunidade Tavares Bastos, no Catete, recebeu um muro estaqueado com guarda-corpo para estabilização do solo e proteção das residências próximas. A obra foi essencial para reduzir riscos geotécnicos e garantir tranquilidade a quem vive na área.

Reconhecida internacionalmente por sua expertise em engenharia de encostas, a Geo-Rio já compartilhou sua experiência com diversas cidades brasileiras e estrangeiras, sendo referência em gestão de risco geológico. No ano passado, o órgão foi ao Rio Grande do Sul prestar apoio técnico durante a maior enchente da história do estado.

– A Fundação é referência. Fruto de um trabalho de excelência realizado por toda a nossa equipe. Seguimos atuando em vários pontos da cidade até por conta da geografia do Rio de Janeiro. Aqui, a gente não para -, conta o presidente da Geo-Rio, Anderson Marins.

Com um investimento de mais de R$ 308 milhões, desde 2021 o órgão vinculado à Secretaria Municipal de Infraestrutura entregou mais de 260 obras de mitigação de riscos geotécnicos e contenção de encostas. Algumas delas emblemáticas, como as contenções na Avenida Niemeyer, fundamental para garantir a segurança em uma das principais vias da Zona Sul; a proteção de encosta na Avenida Carlos Peixoto, em Botafogo, local marcado por uma tragédia em 2019, quando três pessoas perderam a vida dentro de um táxi após um deslizamento de terra; e uma série de intervenções na Rocinha, uma das maiores comunidades da América Latina, onde o risco geotécnico impactava milhares de moradores.