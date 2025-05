Food Service na Era 5.0” – Agência de Notícias

Com foco em capacitar os empreendedores do ramo alimentício, estão abertas as inscrições para o evento “Futuro à Mesa: Food Service na Era 5.0”, que acontecerá no dia 20 de maio (terça-feira), a partir das 18h30, no Teatro Municipal “Teotônio Vilela” (TMTV). Trata-se de uma iniciativa para ampliar a competitividade dos negócios do setor de Alimentação Fora do Lar (AFL) na Região Metropolitana de Sorocaba, fortalecer o networking e proporcionar conteúdos relevantes e tendências para o setor.

O evento será realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e conta com o apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio das secretarias de Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Semepp), da Mulher (Semul), de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), de Turismo (Setur), de Gabinete Central (SGC) além do Fundo Social de Solidariedade (FSS).

A ação é destinada a proprietários de restaurantes, bares, lanchonetes, cafeterias, confeitarias, entre outros, além de pessoas que queiram empreender ou interessados no tema é totalmente gratuita. As vagas são limitadas e para participar é necessário se inscrever por meio do link: https://tinyurl.com/Futuro-a-Mesa.

Durante o evento, os participantes poderão assistir à palestra “Cenário e Oportunidades para o Setor Alimentício” e o talk show “Tendências e Cases de Sucesso no Setor Alimentício”, ambas ministradas pela equipe do Sebrae Sorocaba, além da palestra “Tecnologias para Aumento de Vendas em Food Service”, coordenada pelo economista e CEO da empresa BeeFood, Rafael Muscari. Ao final das palestras, as pessoas presentes receberão um certificado de participação do evento.

Mais informações podem ser obtidas por meio do WhatsApp (15) 99159-3881. O Teatro Municipal “Teotônio Vilela” está localizado na Avenida Eng. Carlos Reinaldo Mendes, s/n, no bairro Alto da Boa Vista.