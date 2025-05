Flamengo x Corinthians ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS PLAYOFFS NBB HOJE (13)

Flamengo x Corinthians Paulista ao Vivo: Resultados, Estatísticas e Onde Assistir ao Jogo da NBB

O confronto entre Flamengo e Corinthians Paulista promete fortes emoções nos playoffs da NBB (Novo Basquete Brasil) 2025. A próxima partida entre os gigantes do basquete brasileiro está marcada para terça-feira, 13 de maio de 2025, às 20h15 (horário de Brasília). O jogo será realizado no Rio de Janeiro e conta com grande expectativa dos torcedores, especialmente após o duelo emocionante do dia 10 de maio, que terminou com vitória do Flamengo por 94 a 88.

Histórico Recente e Campanhas

O Flamengo chega embalado com uma sequência positiva. Nos últimos cinco jogos, o time carioca venceu quatro e perdeu apenas uma partida, demonstrando força ofensiva e equilíbrio defensivo. Já o Corinthians Paulista vem de uma campanha mais oscilante, com três vitórias e duas derrotas no mesmo período.

No confronto direto mais recente, o Flamengo superou o Corinthians em São Paulo, garantindo uma vantagem importante na série dos playoffs. Apesar disso, o retrospecto recente entre as equipes mostra equilíbrio. Das últimas cinco partidas, o Flamengo venceu três, enquanto o Corinthians saiu vitorioso em duas oportunidades.

Estatísticas Importantes

Último confronto: Corinthians 88 x 94 Flamengo

Corinthians 88 x 94 Flamengo Vitórias do Flamengo nos últimos 5 jogos: 4

4 Vitórias do Corinthians nos últimos 5 jogos: 3

3 Placar médio do Flamengo em vitórias recentes: 88 pontos

88 pontos Odds das casas de apostas para o próximo jogo: Bet365: Flamengo 1.08 / Corinthians 7.00 Betano: Flamengo 1.10 / Corinthians 6.60 Superbet: Flamengo 1.11 / Corinthians 5.65



Onde Assistir Flamengo x Corinthians Paulista Ao Vivo

O jogo será transmitido ao vivo por plataformas de apostas esportivas que oferecem streaming, como bet365, Estrelabet e Esportivabet. Para acessar a transmissão, o usuário deve ter saldo em conta ou ter realizado uma aposta nas últimas 24 horas. Além disso, é possível acompanhar o placar em tempo real e estatísticas completas no site Flashscore.com.br e em apps de resultados ao vivo.

Palpites e Análise

O favoritismo está claramente com o Flamengo, que joga em casa e tem apresentado melhor desempenho técnico. A equipe rubro-negra conta com um elenco entrosado e tem aproveitado bem os arremessos de três pontos, além de manter uma defesa sólida. Por outro lado, o Corinthians buscará surpreender fora de casa e forçar mais um jogo na série.

Conclusão

Com odds fortemente favoráveis ao Flamengo e o apoio de sua torcida, o time carioca entra em quadra com grandes chances de fechar a série. A partida promete ser intensa, com lances decisivos desde o primeiro quarto. Fique ligado para acompanhar todas as emoções de Flamengo x Corinthians Paulista ao vivo, um duelo que vai além das quadras e envolve tradição, rivalidade e muita paixão pelo basquete.

