Exposição “Tempo Espaço” é atração gratuita no Museu Histórico Sorocabano – Agência de Notícias

A exposição “Tempo Espaço”, da artista visual Liliana Alves, já pode ser conferida no Museu Histórico Sorocabano (MHS), localizado na Vila Hortência, anexo ao Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros”. Promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), a iniciativa integra a 23ª Semana Nacional dos Museus.

A mostra individual apresenta nove trabalhos que têm como tema a natureza e que foram produzidos a partir da década de 1990. Nas obras, a artista utiliza tinta acrílica, têmpera ovo, aquarela e tinta a óleo, criando camadas de cores e explorando ao máximo os potenciais dos materiais, realizando uma investigação técnica, teórica e poética da pintura.

“Escolhi estes trabalhos para a exposição, que trata da observação de camadas de cores, luzes, transparência e movimento. A ideia desta série não era representar a natureza, mas me apropriar de todos esses elementos que a natureza oferece, e que são motivos para estudar a pintura”, explicou Liliana.

Pintora e professora, a artista nasceu em Itajubá (MG) e é radicada em Sorocaba (SP) desde 1981. Costuma realizar estudos por longos períodos sobre questões da pintura e teve sua primeira exposição importante no Museu Histórico Sorocabano, em 1989, no início da sua carreira.

Neste ano, participou de exposições coletivas como “Afeiçoar-se”, com o curador Nilton Campos, no Centro Cultural dos Correios, no Rio de Janeiro (RJ), “Suspensão” na Galeria ArteFasam, em São Paulo (SP), e participou da SP-Arte, que aconteceu na capital paulista. Atualmente, Liliana participa da coletiva “No tempo das sutilezas”, com curadoria de Giulia França nas galerias Mamute e ArteFasam, e outra disponível no DUO Espaço de Arte em Itu, no Centro Cultural Fábrica São Pedro (Fama).

“Aproprio-me de motivos simples do cotidiano para pintar. Os meus interesses são as questões da pintura, da linguagem visual. Organizo em tintas as minhas sensações e reflexões”, ressalta a artista, que concluiu recentemente o curso “Procedência e Propriedade”, com o renomado educador britânico Charles Watson, especialista em processo criativo, além de manter trabalhos em acervos como no Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba (MACS), acervos públicos de Piracicaba, Santo André, e Museu Florean, em Bucareste, na Romênia.

“Tempo Espaço” poderá ser conferida pelo público de terça a sexta-feira, das 9h às 16h, e sábados, domingos e feriados, das 11h às 16h, até início de julho. O MHS está localizado na Rua Theodoro Kaisel, 883, na Vila Hortência. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 99112-8671.