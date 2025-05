Evento celebra o Dia Internacional da Enfermagem em Sorocaba – Agência de Notícias

No dia 22 de maio, das 14h30 às 17h, o Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMPI) realizará o evento especial com o tema “A Importância do Trabalho Humanizado da Enfermagem e dos Cuidadores na Assistência à Pessoa Idosa”, no auditório do Centro de Referência da Educação (CRE). A programação gratuita ocorre em alusão ao Mês da Enfermagem, que celebra o Dia Internacional da Enfermagem (12 de maio).

Promovido com apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Cidadania (Secid), a iniciativa é voltada aos profissionais da área da enfermagem.

A abertura do evento contará com a presença do enfermeiro gerontologista, Luiz Eduardo dos Santos, e da presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, Cláudia Rosa, que fará a reflexão sobre a importância do conselho nas orientações a respeito de cuidados e humanização da enfermagem nas instituições.

A programação também contará com a participação do Dr. Prof. Enf.° César Augusto Góes Ribeiro e do Dr. Prof. Enf.° Jefferson Costa de Souza, que debaterão sobre o tema.

As vagas são limitadas e, por isso, é necessários que os interessados se inscrevam previamente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone: (15) 99185-2304. O Centro de Referência em Educação está localizado na Rua Artur Caldini, 211, no Jardim Saira.