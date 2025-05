Em parceria com Invest.Rio e Porto Maravalley, Vienna Business Agency seleciona startup carioca para programa de aceleração na Áustria – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A startup do Porto Maravalley foi selecionada para programa na Áustria. Foto: Raphael Medeiros

Em mais uma iniciativa que fortalece as conexões do ecossistema global de inovação, a Vienna Business Agency, em parceria com a Invest.Rio – agência de promoção e atração de investimentos da Prefeitura – , e o Porto Maravalley selecionou a startup Delta Entech para um programa de aceleração na capital austríaca, o Vienna Startup Package.

Fruto de uma iniciativa que surgiu no Web Summit Rio, o programa vai oferecer uma experiência de imersão de duas semanas em Viena, com passagem aérea, hospedagem e uma agenda personalizada com investidores, aceleradoras e potenciais parceiros europeus.

Fabíola Maranhão, CEO da Delta Entech e responsável pelo pitch vencedor, expressou sua empolgação ao ver uma oportunidade como essa voltada para startups do Rio.

– É sempre muito motivador ter oportunidades como essa, especialmente para startups cariocas. Foi bastante desafiador, mas também muito inspirador para nós. Estou muito feliz por ter vencido esse prêmio. Sou muito grata aos organizadores e à Vienna Business por essa oportunidade -, disse Fabíola.

Das 60 startups que se inscreveram no Road to Web Summit — iniciativa do Maravalley —, seis foram selecionadas pela Vienna Business Agency para apresentar seus pitches para sete jurados, que representavam as empresas envolvidas no programa. Dentre essas startups, a Delta Entech foi escolhida para participar do Vienna Startup Package.

Segundo Christian Frey, Diretor de Negócios Internacionais da Vienna Business Agency, o principal objetivo é descobrir as ideias mais inovadoras entre as startups do Rio e fortalecer o ecossistema de Viena.

– Viemos ao Rio de Janeiro para oferecer o Vienna Startup Package à vencedora — neste caso, a Delta Entech — para conhecer o que a forte base tecnológica do Rio, seu capital humano qualificado e os spin-offs podem trazer para a Áustria, e como podemos incorporar essa inovação ao nosso próprio ecossistema. Acredito que isso é o mais importante -, explicou Christian Frey.

A iniciativa é fruto de um esforço conjunto entre Viena e Rio de Janeiro para fomentar o intercâmbio de soluções tecnológicas e ampliar as oportunidades de internacionalização para empresas inovadoras.

De acordo com Sidney Levy, Presidente da Invest.Rio, a parceria marca um passo importante na construção de pontes sólidas entre o ecossistema de inovação do Rio e polos estratégicos internacionais.

– Acreditamos que a inovação não tem fronteiras, e essa parceria com a Vienna Business Agency é um exemplo concreto de como o Rio pode se conectar com os principais hubs tecnológicos do mundo. Essa iniciativa reforça o compromisso da Invest.Rio em criar caminhos concretos para que empresas cariocas alcancem o mercado internacional. Ao aproximar o ecossistema de inovação do Rio de Janeiro de centros globais como Viena, estamos ampliando as fronteiras. O trabalho conjunto também fortalece conexões para atrair mais investimentos para a nossa cidade -, destacou Sidney.