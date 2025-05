Deportivo Táchira x Central Córdoba , PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (13), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre Deportivo Táchira x Central Córdoba acontece Hoje (13) às 19 hs. O mandante da partida é o primeiro time do confronto QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Fonte: netflamengo.com.br

Deportivo Táchira x Central Córdoba S.Estero: onde assistir, escalações e análise da partida da Libertadores 2025

Na próxima terça-feira, 13 de maio de 2025, o Deportivo Táchira recebe o Central Córdoba S.Estero no Estádio Pueblo Nuevo de San Cristóbal, na Venezuela, em partida válida pela fase de grupos da Copa Libertadores 2025. O jogo será transmitido ao vivo às 19h (horário de Brasília) pelo Paramount+.

Este confronto marca o reencontro entre as duas equipes, que já se enfrentaram uma vez na competição continental, com vitória dos argentinos por 1 a 0. Agora, o Táchira busca dar o troco diante de sua torcida e conquistar sua primeira vitória nesta edição da Libertadores.

Desempenho recente e retrospecto

O Deportivo Táchira chega embalado por uma vitória por 1 a 0 sobre o Metropolitanos FC pela liga local. Apesar do triunfo, o time venezuelano não faz boa campanha na Libertadores, acumulando quatro derrotas em quatro jogos. A equipe marcou apenas três gols e sofreu oito, com média inferior a um gol por partida (0,75).

Por outro lado, o Central Córdoba S.Estero, da Argentina, vive situação um pouco mais confortável. Em quatro jogos, soma duas vitórias e dois empates, com cinco gols marcados e apenas três sofridos. A equipe vem de um empate por 1 a 1 com o Flamengo, o que mostra sua competitividade mesmo diante de adversários tradicionais.

Escalações prováveis

Deportivo Táchira (último jogo):

Jesús Camargo; Nelson Hernández, Carlos Vivas, Mauro Maidana, Roberto Rosales; Daniel Saggiomo, Maurice Cova, Juan Requena; Carlos Sosa, Bryan Castillo, Juan Ortiz.

Técnico: Edgar Pérez Greco

Central Córdoba S.Estero (último jogo):

Alan Aguerre; Lucas Abascia, Lautaro Rivero, Braian Cufré, Jonathan Galván; José Florentín, Leonardo Heredia, Nicolás Quagliata; Santiago Moyano, Luis Angulo, Matías Perello.

Técnico: Omar De Felippe

Principais estatísticas e tendências

O Central Córdoba está invicto na Libertadores 2025, com 67% de aproveitamento.

está invicto na Libertadores 2025, com 67% de aproveitamento. Jogando fora de casa, o time argentino vem de oito jogos consecutivos sofrendo gols e duas derrotas seguidas.

e duas derrotas seguidas. O Deportivo Táchira , mesmo com campanha irregular, marcou gols nas últimas quatro partidas como mandante .

, mesmo com campanha irregular, marcou gols nas últimas . Em 5 dos últimos 10 jogos do Táchira, houve mais de 2.5 gols, o que sugere um confronto com boas chances de bola na rede.

Análise técnica

O confronto opõe um Deportivo Táchira que tenta aproveitar o mando de campo para manter vivas suas esperanças na competição contra um Central Córdoba que, apesar da fragilidade defensiva fora de casa, demonstra consistência ofensiva — marcou em seus últimos quatro jogos.

O setor defensivo será crucial: os venezuelanos terão que neutralizar o bom momento de Luis Angulo e Nicolás Quagliata, principais articuladores da equipe argentina. Já o Táchira confia no entrosamento de Carlos Sosa e Bryan Castillo para furar o bloqueio adversário.

Odds e apostas esportivas

Segundo a bet365, as cotações para a partida são:

Vitória do Deportivo Táchira: 3.50

Empate: 3.10

Vitória do Central Córdoba S.Estero: 2.20

Para os apostadores, o mercado de mais de 2.5 gols (2.40) surge como opção de valor, considerando o histórico recente de ambas as equipes.

Conclusão

O confronto entre Deportivo Táchira x Central Córdoba S.Estero promete ser equilibrado, com leve favoritismo para os visitantes. No entanto, a necessidade de vitória dos venezuelanos deve tornar o jogo aberto, com boas possibilidades de gols.

