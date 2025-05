CRAS Oeste realiza café da manhã em homenagem ao Dia das Mães – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Secretaria de Assistência Social, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Oeste, promoveu nesta segunda-feira, 12, um café da manhã em comemoração ao Dia das Mães com a comunidade do Ipiranguinha.

A celebração contou com um café da manhã seguido de uma roda de conversa conduzida pela equipe técnica de referência, com o tema: Fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Durante as apresentações, foram abordados temas como direitos trabalhistas, previdenciários, direito de família e a Lei Maria da Penha, com o objetivo de proporcionar informações essenciais para o empoderamento das mulheres.

A secretária de Assistência Social, Silvia Issa, destacou a importância do encontro, “as rodas de conversa permitem que as famílias e membros da comunidade compartilhem suas experiências, dificuldades e sugestões. Isso fortalece a escuta ativa por parte dos profissionais e estimula o diálogo entre os próprios participantes.”