Convite – Cerimônia de Posse do Núcleo Gestor Municipal do Plano Diretor

Posted on

Nesta segunda-feira, 10, o Prefeito de Guaratinguetá, Junior Filippo, recebeu no Gabinete a Secretária da Junta Militar de Guaratinguetá, Elisabeth Uzum, e sua auxiliar Mariléia Lima. Na oportunidade o Prefeito assinou o Termo de Posse do cargo de Presidente da Junta de Serviço Militar. Esse termo é realizado sempre que ocorre a troca no cargo […]