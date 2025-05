Companhia Municipal de Dança de João Pessoa se apresenta no Festival da América do Sul

A Companhia Municipal de Dança de João Pessoa foi convidada para representar a Paraíba no Festival da América do Sul, no Mato Grosso do Sul, um dos eventos culturais mais relevantes da região Centro-Oeste. A equipe se apresenta nesta sexta-feira (16), dia da abertura, e vai apresentar duas coreografias: ‘Cordel’, da coreógrafa Evana Arruda, e estreiam ‘Ponto Exausto’, do pernambucano radicado na Suíça, Marcelo Pereira.

“É uma alegria para nós ver esse desempenho da nossa Companhia Municipal de Dança além de João Pessoa e da Paraíba. Nós criamos a Companhia em 2021, em plena pandemia, quando o prefeito Cícero Lucena acolheu o nosso projeto. Desde então, esse grupo vem dando resultados de excelência no campo das artes e da dança”, recorda o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressalta que, nesse período, o grupo tem montado belíssimos espetáculos, a exemplo do Natal, Paixão de Cristo, envolvimento intenso na mostra de dança, apresentações e cursos em João Pessoa e, já algum tempo, marcando presença em festivais em outros municípios e estados.

“É muito importante para todos nós porque mostra a capacidade criativa, estética e de performance dos nossos bailarinos e bailarinas, mas, principalmente, o acerto da nossa política municipal de dança quando resolvemos fortalecer e criar esse núcleo de dança chamado Companhia Municipal de Dança de João Pessoa”, acrescenta.

Stella Paula Carvalho, que coordena a Companhia Municipal de Dança de João Pessoa, explica que o Festival da América do Sul não é competitivo, mas se trata de uma importante oportunidade para os bailarinos e bailarinas da Companhia, já que é um dos mais prestigiados da região.

Ela conta que o convite partiu diretamente da organização do festival, que também é responsável pelo renomado Festival de Inverno de Bonito. “Após a marcante participação, ano passado da Companhia, os organizadores ficaram encantados com a qualidade artística, técnica e expressiva da Companhia Municipal e fizeram questão de tê-la novamente na programação deste ano”, ressalta. Viajam para o Mato Grosso do Sul 11 bailarinos e uma coreógrafa.

Além do prestígio do convite, o grupo de João Pessoa será recebido com toda a estrutura oferecida pelo evento, incluindo passagens aéreas custeadas pela organização e uma acolhida especial, refletindo o reconhecimento nacional do trabalho desenvolvido pela Companhia ao longo dos últimos anos.

“Essa nova participação reafirma o alcance e a excelência da Companhia Municipal de Dança de João Pessoa, que segue levando a dança para além dos palcos locais, representando com orgulho a arte e a cultura da nossa cidade em grandes eventos nacionais. Ver esse reconhecimento se repetir só reforça o quanto nossa arte tem alcançado espaços importantes. Seguimos dançando e sonhando alto. Com orgulho, sempre”, completa Stella Paula Carvalho.