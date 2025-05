Comlurb 50 anos: exposição no Galpão das Artes exalta o gari – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

As obras expostas mostram a diversidade cultural em variados gêneros artísticos – Divulgação

A Comlurb comemora nesta quinta-feira (15/5) seus 50 anos e na sexta (16/5) o Dia do Gari. As datas serão celebradas antecipadamente, nesta quarta-feira (14/5), às 11h, com a abertura da exposição coletiva Expo Gari 2025 – Além da vassoura, a Magia da Arte. A mostra, instalada no Galpão das Artes Urbanas Helio G. Pellegrino, na Gávea, homenageia os trabalhadores da limpeza urbana que reutilizam materiais retirados do próprio serviço de limpeza e transformam em artes sustentáveis.

As obras expostas mostram a diversidade cultural em variados gêneros artísticos. Em comum, as peças têm uma linguagem única que passa pela conscientização e a cidadania: a arte sustentável. A Expo Gari 2025 reúne obras de garis de vários setores da Comlurb, que trabalham na limpeza de escolas e de hospitais municipais, no manejo arbóreo, na Oficina de Troncos, no Ecoparque do Caju e no Galpão das Artes. O evento contará com a presença dos garis artistas, convidados e público em geral, e a exposição poderá ser visitada até 27 de junho, gratuitamente.

A exibição mostra que os garis são também poetas, escritores, escultores e pintores. Na Expo Gari 2025, os artistas mostram seus poemas e outras obras literárias, pinturas e esculturas, especialmente as criadas com madeiras provenientes de árvores caídas, troncos e galhos da poda retirados pelo serviço de manejo arbóreo da cidade. A busca por soluções sustentáveis e artísticas contribui ainda para a diminuição de lixo nos aterros e, consequente, preservação do meio ambiente.

O reaproveitamento de troncos e grandes galhos de árvores retirados das operações de manejo de árvores ou quedas na cidade é feito na Oficina de Troncos da Comlurb, no Catiri, em Bangu. No local, garis e empregados em outras atividades com vocação artística transformam o material, que antes era destinado ao Centro de Tratamento de Resíduos, em Seropédica, em peças de mobiliário, como mesas, bancos, pergolados, caminhos de bolacha e brinquedos, utilizados em praças e parques da cidade.

Já os resíduos das podas são aproveitados no EcoParque do Caju para produção do composto orgânico Fertilub, usado na regeneração de solos e em substrato para viveiros de mudas, insumo para o reflorestamento da Floresta da Tijuca e adubação de plantas em praças e jardins da cidade.

Segue a relação dos garis que participarão da exposição com suas peças: garis na literatura: o escritor Valdeci Boareto e as poetas Bruna Maria Gomes, Maria das Graças Pimenta Ribeiro (Gracinha Pimenta) e Mário Luiz Pereira Silva; Garis nas artes plásticas: desenho, pintura e arte com pneus: Ederlan Matos Almeida e Jonaisa D´Ávila Custódio (Isa D´Ávila), e entalhe em madeira de árvores e galhos do manejo arbóreo e da Fábrica de Troncos: Carlos Eduardo João de Azevedo (João), Felipe Matias, Fernando Paiva, marcos Souza e Miguel Nascimento.

Serviço:

Exposição: Expo Gari 2025 – além da vassoura, a magia da arte

Abertura: 14/5 – 11 h

Visitação: 14/5 a 27/6, sempre nos dias úteis, das 9h às 17h

Local: Galpão das Artes Urbanas Helio G. Pellegrino/Comlurb

Endereço : Av. Padre Leonel Franca s/nº – Gávea (sob o Viaduto Lagoa-Barra, em frente ao Planetário da Cidade)

Entrada gratuita

Contato: [email protected]