Cícero Lucena entrega 77° equipamento de saúde requalificado e projeta conclusão de unidades para cobrir toda a rede de Atenção Básica

Como parte do projeto de reestruturação de toda a Rede de Atenção Básica, o prefeito Cícero Lucena entregou, nesta terça-feira (13), a Unidade de Saúde da Família (USF) Ipiranga, localizada no Planalto da Boa Esperança. A unidade foi totalmente revitalizada e agora conta com ambientes climatizados, sala fria, nova infraestrutura, serviços informatizados, entre outras inovações, beneficiando uma população de cerca de 16 mil pessoas.

Com essa entrega, já são 77 unidades reformadas dentro do novo padrão de qualidade, restando apenas 13 para completar a reestruturação de toda a Rede Básica de Saúde no Município. “Tudo isso com um olhar humanizado, colocando ar-condicionado nos ambientes, monitoramento de câmeras, computador, tablet com os agentes de saúde. Ou seja, faltam 13 unidades para ser concluído esse projeto. Isso é fruto exatamente do planejamento, da ação e que estamos cuidando”, afirmou o prefeito.

Maior programa de reforma de prédios da saúde – O secretário municipal de Saúde, Luis Ferreira, disse que nunca antes houve um avanço tão grande no tocante à restruturação da rede básica, com foco na qualidade dos atendimentos e melhoria dos espaços físicos e equipamentos. “Era um sonho que parecia distante, mas, com muito trabalho, dedicação e respeito à população, o prefeito Cícero e o vice-prefeito Leo conseguiram colocar esse projeto em prática. E os resultados estão aí, muito claros: melhorias reais na qualidade do atendimento e na estrutura oferecida à população”, comentou.

Requalificação – Na USF Ipiranga, a Prefeitura investiu R$ 768 mil para recuperar o prédio e devolver à população serviços como sala de curativos, de vacina, melhoria dos consultórios, além de revestimento cerâmico, coberta, pintura, impermeabilização, entre outros serviços estruturantes. “Nossos usuários também sentem essa diferença. Como você pode ver, temos muitos usuários aqui hoje, e isso demonstra o quanto eles estão satisfeitos com essa nova estrutura, com essa ‘nova casa’, como a gente costuma dizer”, declarou Greyce Anne Marques, diretora da USF Ipiranga.

Bem-estar – Rosimary Alves, usuária da USF Ipiranga, aprovou a reforma realizada na unidade. Ela destacou o conforto, a limpeza e a qualidade dos serviços como os principais avanços. “Antes era tudo mais difícil, agora está muito melhor para todo mundo que precisa do atendimento. À pessoa vem em busca de um serviço não porque quer, mas porque precisa – e é gratificante encontrar a unidade reformada”, comentou.