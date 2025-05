Centrais do Trabalhador ajudarão candidatos a se preparar para entrevistas de emprego – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Interessados terão que fazer agendamento prévio para novo serviço da SMTE – Roberto Moreyra/SMTE

Como montar um currículo? Quais documentos necessários para se candidatar a uma vaga de emprego? Como se apresentar em uma entrevista? Estas e outras perguntas serão respondidas pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, a partir desta semana, no novo serviço que será oferecido nas sete Centrais do Trabalhador espalhadas pela cidade.

Os profissionais em busca de uma vaga de emprego terão que fazer agendamento prévio antes de usufruir do novo serviço da Secretaria de Trabalho e Renda do Rio. A ideia é que o profissional chegue mais bem preparado na entrevista de emprego, inclusive com um currículo bem organizado.

– Vamos oferecer suporte a quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. Além de ajudar na elaboração de um currículo apropriado, a gestora de RH dará dicas sobre o que vestir e como se comportar em uma entrevista de emprego – explicou o subsecretário de Trabalho e Qualificação da SMTE, Charbel Zaib,

Os sete postos da Central do Trabalhador funcionam nos seguintes endereços: Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Os postos funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h.