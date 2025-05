Breakdance chega ao Centro da Juventude com aulas grátis

Lucas Lemes





Quando o assunto é esporte, o Centro da Juventude, localizado na região sul da cidade, é um espaço amplamente democrático que reúne pessoas de diferentes idades, estilos e modalidades.

E nesta gama tão plural, o Centro da Juventude agora também é casa do breakdance, esporte olímpico que mistura o hip hop com movimentos acrobáticos sincronizados com a música.

As aulas de breaking são gratuitas e acontecem todas as terças e quintas-feiras, das 19h30 às 22h, no Centro da Juventude (R. Aurora Pinto da Cunha, 131 – Jardim América).

A primeira aula começa nesta terça-feira (13).

Um dos maiores b-boys da cena nacional, Bruno Ramos oferece aulas gratuitas de breaking no Centro da Juventude | Foto: Divulgação

Bruno Ramos, b-boy e um dos idealizadores do projeto, contou como surgiu a ideia de trazer o breakdance para dentro do complexo esportivo.

“Depois das Olimpíadas de Paris 2024, o breaking teve um crescimento absurdo de praticantes e cada vez mais pessoas interessadas em conhecer o esporte. Com isso, decidimos desenvolver o breakdance aqui na cidade, para despertar a vontade de novos b-boys e b-girls em viver a experiência. O Centro da Juventude é o espaço certo para isso, está sempre lotado, todos são bem-vindos para curtir e dançar com a gente”, disse Bruno.

Em relação ao nível de conhecimento e habilidade sobre o breakdance para quem estiver chegando, Bruno enfatizou: “Seja você um iniciante ou um dançarino experiente, todos são bem-vindos para se inspirar e se apaixonar pela dança. Só venham!”.

Serviço

Aulas gratuitas de breakdance

Quando? Terças e quintas-feiras

Onde? Centro da Juventude (R. Aurora Pinto da Cunha, 131 – Jardim América)

Horário: 19h30 às 22h



