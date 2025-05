Botafogo-SP x Athletic ; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

A partida entre Botafogo-SP x Athletic é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (12) às 19 hs (horário de Brasília). A partida tem Botafogo omo o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Botafogo-SP x Athletic: onde assistir ao vivo, horário e escalações da Série B

Botafogo-SP e Athletic-MG se enfrentam nesta segunda-feira, 12 de maio de 2025, às 19h (horário de Brasília), no estádio Santa Cruz/Arena Nicnet, em Ribeirão Preto, pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor de Ribeirão Preto chega embalado após sua primeira vitória na competição: um expressivo 4 a 1 sobre o Athletico-PR. Com isso, o Botafogo-SP chegou a cinco pontos e saiu da zona de rebaixamento, ocupando a 16ª posição. Em casa, o desempenho ainda deixa a desejar: dois empates e uma derrota.

Do outro lado, o Athletic tenta reagir após voltar à zona da degola. A equipe mineira perdeu por 1 a 0 para o Vila Nova e soma apenas três pontos, ocupando o 18º lugar na tabela. O técnico Roger Silva está suspenso e será substituído por Eduardo Pacheco na beira do campo.

Onde assistir Botafogo-SP x Athletic ao vivo

Transmissão ao vivo : ESPN e Disney+

: ESPN e Disney+ Tempo real : cobertura lance a lance no ge.globo

: cobertura lance a lance no ge.globo Horário : 19h (de Brasília)

: 19h (de Brasília) Local: Estádio Santa Cruz/Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP)

Prováveis escalações

Botafogo-SP – Técnico: Márcio Zanardi

O time paulista deve repetir a escalação da última rodada, com o esquema 3-5-2 consolidado. Robinho será opção no banco.

Escalação provável:

Victor Souza; Alisson Cassiano, Carlos Eduardo e Rafael Milhorim; Jeferson, Sabit, Leandro Maciel, Alejo Dramisino e Gabriel Risso; Jonathan Cafú e Alexandre Jesus.

Desfalques: Wesley Dias, Jefferson Nem e Jean Victor (lesionados)

Pendurados: Edson, Alisson Cassiano, Jonathan Cafú e Jeferson

Athletic – Técnico: Eduardo Pacheco (substituindo Roger Silva)

Com diversas baixas, o Athletic deve ter mudanças no meio e na lateral. O volante Fernando Martinez retorna após suspensão.

Escalação provável:

Jefferson Luis; Douglas Pelé, Sidimar, Gabriel Ferreira e Rodrigo Gelado; Diego Fumaça, Amorim e David Braga; Ezequiel, Neto Costa e Max.

Desfalques: Edson, Alason Carioca, Wesley Gasolina, Matheus Guilherme (lesionados) e Roger Silva (suspenso)

Pendurados: Edson e Neto Costa

Arbitragem

Árbitro principal : Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA) Assistente 1 : Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

: Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO) Assistente 2 : Luís Diego Nascimento Lopes (PA)

: Luís Diego Nascimento Lopes (PA) Quarto árbitro : Fagson Junior dos Santos Silva (SP)

: Fagson Junior dos Santos Silva (SP) VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.