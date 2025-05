AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 30/2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on

A Secretaria de Turismo de Ubatuba (Setur) também marcou presença no terceiro dia de programação do 7º Conexidades. Além de disponibilizar o material gráfico no estande do Circuito Litoral Norte, a equipe pôde acompanhar a programação de sexta-feira (7).O destaque do dia foi a palestra sobre Turismo e Eventos, que contou com a presença do […]