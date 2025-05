Audiência pública na Câmara destaca ações da Semob-JP para mobilidade e segurança viária

Representantes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) participaram, na tarde desta terça-feira (13), de uma audiência pública na Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP). O encontro teve como objetivo apresentar ações e projetos desenvolvidos nos últimos anos para a melhoria da mobilidade e segurança viária na Capital paraibana.

O superintendente da Semob-JP, Marcílio do HBE, ressaltou a relevância da parceria entre o Poder Legislativo e a gestão municipal. “É uma alegria participar deste momento. A presença da Semob-JP na Câmara reforça nosso compromisso com a transparência e o diálogo. Estamos aqui para ouvir e compartilhar informações sobre nosso papel na cidade”, afirmou.

A sessão foi presidida pelo vereador e presidente da Casa, Dinho Dowsley, e contou com a presença de diretores, servidores da Semob-JP e 50 alunos do curso de formação de agentes – CFA 2025. “Precisamos chamar a atenção de todos, especialmente dos motoristas. Mobilidade e segurança são temas fundamentais, que devem estar sempre em pauta nesta Casa e na sociedade”, destacou o presidente da CMJP.

Expedito Leite Filho, superintendente executivo de Mobilidade Urbana, enfatizou a importância da participação dos alunos do CFA 2025 na audiência. “Estes futuros agentes de mobilidade precisam vivenciar de perto a realidade da nossa atuação. O papel que irão desempenhar é dos mais nobres: proteger vidas no trânsito”, frisou.

Durante as apresentações técnicas, José Neto (diretor de Planejamento), Sanderson Cesário (diretor de Operações) e Gilmara Branquinho (chefe da Divisão de Educação para o Trânsito) expuseram diversas iniciativas da Semob-JP. Entre elas destacam-se a reestruturação do anel universitário nos Bancários, o plano de circulação de bairros, o binário do Bessa, a construção da ponte viária sobre o Rio Cuiá, o planejamento do sistema cicloviário, ações de fiscalização e campanhas educativas em escolas, empresas e vias públicas com ênfase na valorização da faixa de pedestres.

Ao encerrar sua participação, Gilmara Branquinho reforçou a importância do respeito à vida no trânsito. “Que sejamos aqueles que respeitam o espaço do outro. Como diz o tema do Maio Amarelo deste ano: ‘Desacelere, seu bem maior é a vida’”, finalizou.