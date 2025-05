ASSISTIR Itabaiana x Figueirense Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (12/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre Itabaiana x Figueirense é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (12) às 19h30 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Itabaiana x Figueirense: onde assistir, horário, escalações e desfalques na Série C

Nesta segunda-feira, dia 12 de maio, o Estádio Etelvino Mendonça, o tradicional Mendonção, em Itabaiana (SE), será palco de um duelo decisivo pela quinta rodada do Brasileirão Série C 2025: Itabaiana x Figueirense se enfrentam às 19h30 (horário de Brasília). A partida será transmitida ao vivo pelos canais Nosso Futebol+ e pela plataforma ITTV.

As duas equipes vivem momentos delicados na competição e encaram o confronto como oportunidade crucial para reverter o início ruim de campanha. O Itabaiana, dono da casa, ocupa atualmente a 16ª posição, com apenas três pontos conquistados. A equipe sergipana venceu apenas uma vez — na estreia, contra o Náutico — e desde então acumula três derrotas consecutivas. Já o Figueirense amarga a lanterna da Série C, com apenas um ponto em quatro jogos e precisa urgentemente somar sua primeira vitória para tentar sair da zona de rebaixamento.

Situação do Itabaiana

Comandado por Roberto Cavalo, o Tremendão tenta aproveitar o fator casa para voltar a pontuar. Apesar dos desfalques, o treinador deve apostar numa escalação ofensiva, mantendo a espinha dorsal do time titular. Os jogadores Chiquinho Alagoano e Fredson estão fora, ambos entregues ao departamento médico. Por outro lado, o volante Carlos Coppetti, mesmo pendurado, é presença certa no meio-campo.

ASSISTIR Ituano x Ponte Preta Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (12/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

ASSISTIR Anápolis x Ypiranga Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (10/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

Provável escalação do Itabaiana:

Jefferson; Alexis Fernández, Betão, Gabriel Santiago e Kevin; Bruno Sena (Romeu), Carlos Coppetti e Fabrício Oya; Wendel, Leilson e Jackson.

Situação do Figueirense

No time catarinense, a novidade é a estreia de Rodrigo Carpegiani, conhecido como Pintado, que enfim poderá comandar o Figueira à beira do gramado após regularização no BID da CBF. Com um elenco em reformulação, ele deve promover mudanças, principalmente nas laterais e no meio-campo. O volante Flávio retorna após suspensão e deve reforçar o setor central. O atacante Breno segue como baixa médica.

Provável escalação do Figueirense:

Fabrício; Léo Maia (Iury), Lucas, Ligger e Leonan; Flávio, Rafinha Potiguar e Gabriel Santiago; Felipe Augusto, Renan e Marlyson.

Arbitragem

A arbitragem da partida será potiguar, com o comando do árbitro central Tarcisio Flores da Silva (RN), auxiliado por Lorival Candido das Flores (RN) e Reinaldo de Souza Moura (RN). O quarto árbitro será Marcel Phillipe Santos Martins (SE).

ASSISTIR Brusque x ABC Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (10/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

ASSISTIR Guarani x São Bernardo Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (10/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

Expectativa

Com ambos os times pressionados pelos resultados recentes, o confronto entre Itabaiana e Figueirense promete ser tenso e de muita marcação. Uma vitória pode significar alívio e respiro na luta contra o rebaixamento, enquanto um novo revés agravará ainda mais a crise vivida por qualquer um dos lados.

Tags: Brasileirão Série C 2025, Itabaiana x Figueirense, onde assistir Série C, escalações Série C, desfalques Série C, Mendonção, Futebol ao vivo, Nosso Futebol+, ITTV.

Mais informações

– Notícias do Caxias

– Série C 2024

– noticias da Tombense

– Notícias do Sampaio Corrêa

– Notícias do Athletic

– Notícias do CSA

– Noticias do Confiança

Notícias do São Bernardo

Notícias do Botafogo-PB

**TAGS**: Aparecidense, Clube Náutico Capibaribe, Série C

Continue acompanhando a cobertura completa e atualizações sobre a Série C no