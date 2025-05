ASSISTIR AO VIVO Sportivo Luqueño x Atlético Grau, HOJE (14), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Sportivo Luqueño x Atlético Grau acontece HOJE (14) às 19 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Sportivo Luqueño x Atlético Grau: Pré-Jogo da Copa Sul-Americana 2025

ASSISTIR AO VIVO América de Cali x Huracán, HOJE (14), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

ASSISTIR AO VIVO Cerro Largo x Vitória, HOJE (14), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Na próxima quarta-feira (14/05/2025), às 19h (horário de Brasília), o Sportivo Luqueño receberá o Atlético Grau para um duelo crucial na fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida será realizada no icônico Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, Paraguai. Com ambos os times em busca de uma vaga na próxima fase, a expectativa é de um confronto equilibrado e muito disputado.

Como Chegam as Equipes

Sportivo Luqueño

O Sportivo Luqueño ocupa a 4ª posição do Grupo A da Copa Sul-Americana 2025, com apenas 1 ponto conquistado até o momento. Após um início instável, o time paraguaio busca se recuperar e somar pontos vitais para avançar na competição. Nos últimos jogos, a equipe tem demonstrado um bom controle de jogo, mas os números indicam que ainda falta eficiência na finalização e consistência nas transições defensivas.

Média de Finalizações: 5,8 por jogo

5,8 por jogo Média de Escanteios: 3,6 por jogo

3,6 por jogo Média de Cartões Amarelos: 3,2 por jogo

3,2 por jogo Média de Expulsões: 0

Atlético Grau

Já o Atlético Grau, do Peru, ocupa a 3ª posição do Grupo A, com 3 pontos conquistados. A equipe vem de uma vitória importante e chega para essa partida com uma motivação extra. Mesmo com um time mais modesto em comparação aos grandes clubes sul-americanos, o Atlético Grau tem se mostrado competitivo e surpreendente, destacando-se pela sua defesa sólida e o aproveitamento nas finalizações.

Média de Finalizações: 3,6 por jogo

3,6 por jogo Média de Escanteios: 3,2 por jogo

3,2 por jogo Média de Cartões Amarelos: 1,8 por jogo

1,8 por jogo Média de Expulsões: 0

Análise do Confronto

A partida entre Sportivo Luqueño e Atlético Grau será um teste de resistência para ambos. O time da casa, o Sportivo Luqueño, tem se mostrado superior no número de finalizações, mas é importante observar que a equipe ainda enfrenta dificuldades em transformar essas chances em gols. A defesa e o meio-campo paraguaio precisarão estar atentos ao jogo de contra-ataque do Atlético Grau, que é eficiente em suas oportunidades.

ASSISTIR AO VIVO Cruzeiro x Palestino, HOJE (14), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

ASSISTIR AO VIVO Defensa y Justicia x Universidad Católica, HOJE (14), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Por outro lado, o Atlético Grau tem demonstrado um desempenho mais equilibrado em termos de defesa e ataque, o que pode ser um diferencial importante no duelo. Sua média de cartões amarelos é bem mais baixa, o que indica um controle maior sobre o jogo e menos erros disciplinares. Além disso, a defesa sólida e a qualidade na transição de bola são pontos fortes que podem surpreender os donos da casa.

Expectativas para o Jogo

Ambas as equipes terão que mostrar um futebol sólido e eficiente para garantir os três pontos. O Sportivo Luqueño jogando em casa precisará de mais precisão nas finalizações, além de melhorar o controle defensivo para evitar os ataques rápidos do Atlético Grau, que tem mostrado eficiência nas transições.

A Copa Sul-Americana 2025 tem sido uma competição emocionante, e esse jogo será decisivo para ambas as equipes que buscam se aproximar da classificação para as oitavas de final.

Onde Assistir

O jogo entre Sportivo Luqueño e Atlético Grau terá transmissão ao vivo em plataformas de streaming esportivo e canais especializados. Certifique-se de conferir a programação de seu canal favorito para acompanhar cada lance dessa partida decisiva.

Palpites e Odds

As odds para o jogo indicam um pequeno favoritismo para o Sportivo Luqueño, principalmente por jogar em casa, mas o Atlético Grau vem forte e pode surpreender.

Sportivo Luqueño : 1.72

: 1.72 Empate : 3.60

: 3.60 Atlético Grau: 4.20

Conclusão

Com ambos os times em momentos diferentes na competição, o Sportivo Luqueño terá que superar a pressão de jogar em casa e a pressão de somar pontos para continuar vivo na disputa. Já o Atlético Grau, com sua defesa sólida e jogo eficiente, buscará a vitória para garantir a vaga nas fases seguintes da competição.

A expectativa é de um jogo tático e de muitas emoções. Não perca a chance de acompanhar esse grande confronto da Copa Sul-Americana 2025!

Tags: Copa Sul-Americana, Sportivo Luqueño, Atlético Grau, pré-jogo, fase de grupos, futebol sul-americano, odds, onde assistir, palpites, finalizações, escanteios.

Onde assistir Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.