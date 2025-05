ASSISTIR AO VIVO Grêmio x Godoy Cruz, HOJE (13), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Grêmio x Godoy Cruz acontece HOJE (13) às 19 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Grêmio x Godoy Cruz: tudo sobre o confronto decisivo pela Sul-Americana — onde assistir, horário, escalações e palpites

Grêmio e Godoy Cruz protagonizam um confronto direto e decisivo pela 5ª rodada da fase de grupos da CONMEBOL Sul-Americana 2025. A partida acontece nesta terça-feira, 13 de maio, às 19h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O jogo será transmitido ao vivo com exclusividade pelo Disney+, oferecendo aos torcedores uma oportunidade imperdível de acompanhar a luta do Tricolor gaúcho por uma vaga direta no mata-mata da competição continental.

Situação no Grupo D

O Godoy Cruz, da Argentina, chega como líder do Grupo D com 10 pontos conquistados. A equipe vem de vitória por 1 a 0 sobre o Sportivo Luqueño e busca manter a ponta da tabela. Já o Grêmio, comandado por Mano Menezes, está na vice-liderança com 8 pontos. Uma vitória em casa pode garantir ao time gaúcho a liderança isolada e encaminhar a classificação direta para a próxima fase da Sul-Americana.

Retrospecto e momento atual

O Grêmio chega ao confronto após empate por 1 a 1 diante do Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo com uma equipe bastante modificada, o Tricolor mostrou competitividade e foco no torneio continental. Em contrapartida, o Godoy Cruz teve mais tempo para se preparar, já que não joga desde 6 de maio, o que pode refletir em ritmo de jogo, mas também em maior descanso físico.

Vale lembrar que Grêmio e Godoy Cruz já se enfrentaram em mata-mata da Libertadores de 2017, com vitória dos brasileiros, que depois acabariam se consagrando campeões daquela edição.

Onde assistir

Transmissão ao vivo: Disney+

Disney+ Data: Terça-feira, 13 de maio de 2025

Terça-feira, 13 de maio de 2025 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre-RS

Prováveis escalações

Grêmio (técnico: Mano Menezes)

Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo e Dodi; Cristian Olivera, Monsalve e Amuzu; Braithwaite.

Desfalques: Cuéllar (lesionado) e Marlon (não inscrito).

Godoy Cruz (técnico: Diego Flores)

Petroli; Arce, Matias Funes, Quiroz e Juan Meli; Poggi e Abrego; Altamira, Nicolás Fernández e Santino Andrino; Daniel Barrea.

Dúvida: Mendoza (lesão no tornozelo).

Arbitragem

Árbitro principal: Diego Ulloa (Colômbia)

Diego Ulloa (Colômbia) Assistentes: Miguel Roldan (COL) e Mary Blanco (COL)

Miguel Roldan (COL) e Mary Blanco (COL) VAR: Heider Castro (COL)

Palpites dos especialistas ESPN

André Donke: Grêmio 1 x 0 Godoy Cruz

Grêmio 1 x 0 Godoy Cruz Paulo Cobos: Grêmio 1 x 1 Godoy Cruz

Grêmio 1 x 1 Godoy Cruz Rafael Marques: Grêmio 2 x 1 Godoy Cruz

Considerações finais

Com o apoio da torcida e um histórico positivo em confrontos decisivos, o Grêmio tem tudo para buscar os três pontos e assumir a liderança do Grupo D. A solidez defensiva e a experiência de jogadores como Braithwaite podem ser fundamentais para garantir a vitória diante do time argentino. O duelo promete emoções, rivalidade sul-americana e um ambiente quente na Arena.

Tags: Grêmio, Godoy Cruz, Sul-Americana, CONMEBOL, onde assistir Grêmio x Godoy Cruz, palpites Grêmio x Godoy Cruz, Disney+, Mano Menezes, futebol ao vivo.

Onde assistir Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.