ASSISTIR AO VIVO Cruzeiro x Palestino, HOJE (14), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Cruzeiro x Palestino: Onde Assistir, Horário, Escalações e Expectativas para a Copa Sul-Americana 2025

Na próxima quarta-feira, 14 de maio de 2025, o Cruzeiro receberá o Palestino no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, em partida válida pela fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. O jogo está marcado para as 21h30 (horário de Brasília) e será transmitido ao vivo pela plataforma de streaming Paramount+.

Cruzeiro Busca Honrar a Camisa na Sul-Americana

Após a goleada expressiva por 4 a 0 sobre o Sport no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro volta a focar na Copa Sul-Americana. No entanto, a equipe celeste já está eliminada da competição, ocupando a última posição do Grupo E, com apenas um ponto somado em quatro jogos. O time de Paulo Pezzolano passou por momentos difíceis nesta edição da Sul-Americana, com uma campanha marcada por derrotas, incluindo um 2 a 1 para o Palestino na primeira rodada.

Embora sem chances de classificação, o Cruzeiro entrará em campo com o objetivo de honrar a camisa e buscar uma vitória para ao menos terminar a competição de maneira digna. A equipe contará com o apoio de sua torcida para enfrentar um Palestino que ainda luta pela classificação.

Palestino Em Busca da Classificação

O Palestino, por outro lado, tem motivos para se motivar no confronto. Vice-líder do Grupo E, com nove pontos, o time chileno segue firme na briga por uma vaga nas oitavas de final da competição. Com três vitórias e uma derrota, o time do técnico Ivo Basay tem 75% de aproveitamento e está apenas um ponto atrás do líder Mushuc Runa.

A vitória contra o Cruzeiro é essencial para o Palestino, que precisa somar os três pontos fora de casa para se manter na disputa pela liderança do grupo e garantir a classificação para a próxima fase. A equipe chilena tem mostrado um futebol competitivo e busca aproveitar a fragilidade do adversário para garantir a vitória.

Prováveis Escalações

Cruzeiro (técnico: Paulo Pezzolano)

Formação: 4-3-3

Provável time: Cássio; William, Jonathan Jesus (Fabrício Bruno), Villalba, Kaiki Bruno; Lucas Silva (Romero), Walace, Eduardo, Rodriguinho, Lautaro Díaz, Gabigol (Bolasie).

Palestino (técnico: Ivo Basay)

Formação: 4-4-2

Provável time: Salas; Espinoza, Ceza, Meza (Suárez) e León; Fernández e Martínez; Tapia Pérez, Abrigo e Carrasco; Marabel.

Onde Assistir Cruzeiro x Palestino

O confronto entre Cruzeiro e Palestino será transmitido ao vivo pela Paramount+, uma plataforma de streaming popular no Brasil, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Além disso, os torcedores poderão acompanhar a repercussão do jogo em tempo real através de sites especializados, como Goal.com, e nas redes sociais dos clubes.

Expectativas para o Jogo

A partida tem todos os ingredientes para ser um duelo interessante, embora com contextos bem distintos para as duas equipes. O Cruzeiro, já eliminado da competição, jogará sem pressão, podendo focar em dar minutos de jogo para jogadores que não têm sido titulares, e também tentar surpreender o Palestino, que vive boa fase.

Por outro lado, o Palestino entrará em campo pressionado, já que precisa dos três pontos para seguir com chances de classificação à fase seguinte. O time chileno, com boa campanha até agora, não pode se dar ao luxo de perder pontos contra uma equipe que não tem mais objetivos no torneio. O fator casa, no entanto, poderá ser decisivo para o Cruzeiro, que contará com o apoio da sua torcida no Mineirão.

Onde assistir Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.