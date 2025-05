Amazonas x CRB ; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

A partida entre Amazonas x CRB é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (12) às 21 hs (horário de Brasília). A partida tem Amazonas omo o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Por NOTÍCIAS DO CRB

Notícias do Cuiabá

Amazonas x CRB: onde assistir, horário, escalações e tudo sobre o jogo pela Série B

Nesta segunda-feira, dia 12 de maio, o Amazonas recebe o CRB no estádio Carlos Zamith, em Manaus, pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h (horário de Brasília), e o duelo será transmitido ao vivo pelos canais ESPN e pela plataforma Disney+. O portal ge também acompanha o confronto em tempo real.

O confronto marca momentos bastante distintos das duas equipes na competição. O Amazonas, lanterna da Série B com apenas dois pontos conquistados em seis jogos, ainda não venceu na temporada. São quatro derrotas e dois empates, além de um desempenho ofensivo tímido e uma defesa vulnerável. A equipe amazonense vem de derrota para o Remo por 1 a 0 fora de casa e precisa urgentemente somar seus primeiros três pontos para começar a reagir no campeonato.

Do outro lado, o CRB vive um cenário mais positivo. Ocupando a 6ª colocação com 11 pontos, o time alagoano pode terminar a rodada no G-4 em caso de vitória — e dependendo de outros resultados, até na vice-liderança. No último compromisso, empatou em casa com o Cuiabá por 1 a 1 e segue invicto há quatro partidas na competição.

Prováveis escalações

Amazonas – técnico: Guilherme Alves

O técnico Guilherme Alves continua enfrentando dificuldades com desfalques importantes no setor defensivo. Estão fora da partida os zagueiros Diego Borges, Bruno Ramires e Wellington Nascimento, além do lateral-direito Carlos Akapo, todos no departamento médico. Por outro lado, o lateral colombiano Nilson Castrillón foi regularizado e pode estrear. A base do time deve seguir a mesma da última rodada.

Provável escalação: Renan; Thomas Luciano (Castrillón), Jackson, Fabiano e Raimar; Larry Vásquez, Nicolás Linares e Rafael Tavares; Alex Sandro, Luquinhas (Rodrigo Varanda) e Henrique Almeida (Kevin Ramírez).

CRB – técnico: Eduardo Barroca

Barroca terá que lidar com dois desfalques confirmados. Thiaguinho está suspenso e será substituído por David da Hora. Já Higor Meritão está lesionado e dá lugar a Lucas Kallyel. A boa notícia é o retorno do lateral-direito Hayner, que cumpriu suspensão e disputa posição com Weverton.

Provável escalação: Matheus Albino; Weverton (Hayner), Henri, Luis Segovia e Matheus Ribeiro; Lucas Kallyel, Danielzinho e Gegê; David da Hora, Douglas Baggio e Breno Herculano.

Arbitragem

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistente 1: Ricardo Junio de Souza (MG)

Assistente 2: Leonardo Henrique Pereira (MG)

Quarto árbitro: Ivan da Silva Guimarães Junior (MG)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

AVAR: Amanda Matias Masseira (SP)

Observador de VAR: Raimundo Nonato Lopo De Abreu (DF)

Conclusão

A partida promete ser decisiva para os dois lados. Para o Amazonas, é a chance de finalmente embalar na Série B e deixar a lanterna. Já o CRB pode dar um importante salto na tabela e consolidar-se como um forte candidato ao acesso. Em campo, a expectativa é de um duelo equilibrado, com o fator casa pesando para os amazonenses, mas com o CRB levando vantagem no momento técnico e na consistência de resultados.

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.