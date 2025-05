Agentes operacionais e administrativos da Defesa Civil são imunizados nesta terça-feira (13) – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

IFSP celebra empreendedorismo na premiação do I Torneio Empreendedor Cerimônia aconteceu na noite desta quinta-feira (6) Compartilhar WhatsApp Tweetar Na noite de ontem (6), foi anunciado o ranking do I Torneio Empreendedor do IFSP, competição institucional, 100% online, que buscou estimular o empreendedorismo e desenvolver competências de gestão de negócios com o uso de jogos […]