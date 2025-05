Agência Minas Gerais | Com R$ 50 bilhões investidos em compras públicas neste ano, Minas sedia oficina que vai redesenhar contratações no país

Nos primeiros 140 dias de 2025, a região Sudeste movimentou R$ 144 bilhões em contratações públicas. Desse total, R$ 50 bilhões foram negociados e movimentaram a economia de Minas Gerais, estado que sedia, nesta terça-feira (13/5), a 2ª oficina regional da Estratégia Nacional de Contratações Públicas para o Desenvolvimento Sustentável (ENCP), voltada à construção de uma política pública com foco no desenvolvimento sustentável.

A iniciativa reunirá quem vive, pensa e transforma as compras públicas no dia a dia da região Sudeste, em Belo Horizonte. A proposta é transformar o volume de aquisições governamentais em uma alavanca de inclusão social, fomento à economia local e inovação ambiental.

A condução da estratégia coletiva de aprimoramento das contratações é do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em parceria com o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), e participação de gestores públicos dos quatro estados da região.

Somente neste início de ano, o Brasil já movimentou mais de R$ 320 bilhões em contratações públicas, distribuídas em 300 mil processos de compras – número que deve crescer significativamente até dezembro, podendo superar os R$ 600 bilhões registrados em 2024.”Essa engrenagem, que representa de 12% a 16% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, precisa de diretrizes modernas, alinhadas aos desafios sociais e ambientais do século XXI”, afirma Roberto Pojo, secretário de Gestão e Inovação (Seges) do MGI.

Nesse cenário, a região Sudeste desponta como estratégica: responde por quase 40% das contratações já realizadas no país, que, em termos de valores, representam 45% do total investido em 2025. São mais de R$ 144 bilhões movimentados até agora, reforçando a relevância dessa etapa do processo participativo.

“É de extrema relevância o olhar local e regional para qualificar e contribuir na construção das soluções. Por isso, apoiamos a iniciativa do Ministério com a realização desta discussão em Minas Gerais, reforçando a nossa contribuição para a definição da política nacional”, destaca a secretária de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, Silvia Listgarten.

A abertura da oficina em Belo Horizonte contará com a presença do secretário substituto de Gestão e Inovação do MGI, Herbert Barros; da secretária de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, Silvia Caroline Listgarten Dias; do secretário de Gestão e Recursos Humanos do Estado do Espírito Santo, Marcelo Calmon; e da diretora-geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet/MG), Carla Simone Chamon.

Construção coletiva

A Estratégia está sendo elaborada com base na escuta ativa de servidores públicos, fornecedores, órgãos de controle e sociedade civil, com oficinas presenciais nas cinco regiões do Brasil. A participação é gratuita e aberta a quem atua com contratações públicas ou se relaciona com o tema.

A partir dessas escutas, será produzido um documento orientador, que passará por consulta pública nacional antes de se tornar base para as políticas de compras públicas no país. A ideia é garantir que as contratações públicas, além de atenderem às necessidades do Estado, também gerem valor para a sociedade.