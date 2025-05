44ª Festa Julina Beneficente de Sorocaba divulga datas e atrações – Agência de Notícias

Evento, que será realizado de 8 de julho a 3 de agosto, no Paço Municipal, terá abertura com entrada gratuita e show de Edson e Hudson

A 44ª Festa Julina Beneficente de Sorocaba – Arraiá da Família, considerada uma das maiores festas beneficentes do Brasil, teve sua programação divulgada durante entrevista coletiva à imprensa nesta segunda-feira (12), no Paço Municipal. Promovido pela Associação das Entidades Participantes da Festa Junina Beneficente de Sorocaba (Afejubes) e com o apoio da Prefeitura de Sorocaba, o evento receberá grandes atrações, de 8 de julho a 3 de agosto, no Paço Municipal, no Alto da Boa Vista. O show de abertura, da dupla sertaneja Edson e Hudson, no dia 8 de julho, terá entrada gratuita.

“Um evento sem custos ao Poder Público Municipal, feito em parceria com a iniciativa privada e voltado para toda família, que tem sido esperado por muita gente o ano todo. Atrações espetaculares, shows incríveis e muita diversão em um ambiente seguro e organizado. Tenho certeza de que, mais uma vez, a Festa Julina Beneficente de Sorocaba vai atrair milhares de pessoas, e não só aqui da cidade, mas de toda a região”, enfatizou o prefeito Rodrigo Manga, durante o lançamento da programação da festa.

Segundo o presidente da Afejubes, Edvaldo Oliveira, além de promover diversão e lazer às famílias, o objetivo solidário que move o evento é arrecadar fundos para os projetos sociais das 29 entidades beneficentes participantes. Elas serão responsáveis por comandar as tradicionais barracas de comidas e bebidas típicas, e estacionamento a R$ 20. Além disso, a festa vai contar com Parque de Diversões, shows de Stand Up Comedy no Teatro Municipal, Arena com grandes shows nacionais e um palco exclusivo para shows infantis, que é uma das novidades para a edição 2025.

O público da Festa Julina, no ano passado, foi de aproximadamente 300 mil pessoas. “A nossa expectativa é que a edição deste ano da Festa Julina Beneficente de Sorocaba supere a edição anterior em 30%, tanto em público, quanto em arrecadação de fundos para as entidades, que dependem da renda para os trabalhos executados durante todo o ano”, afirmou Edvaldo.

As 29 entidades beneficentes participantes são: Afejubes, Afissore, Apae, Asipeca, Associação Amor em Cristo, Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG), Associação Criança Feliz, Associação Espírita Emanuel, Casa do Menor, Casa Nossa Senhora das Graças, Casa Transitória André Luiz, Cefas, Centro de Integração da Mulher, Conselho Central de Sorocaba de São Vicente de Paulo, Integrar, Instituto Atleta Cidadão, Lafid, Lar São Vicente de Paulo, Lions Club Sorocaba Leste, Momunes, Paróquia São Bento, Paróquia São José do Cerrado, Paróquia São José do Operário, Paróquia São Luiz Gonzaga, Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz, Rotary Club Granja Olga, Rotary Club de Sorocaba, SOS e Transdoreso.

Além do prefeito Rodrigo Manga e do presidente da Afejubes, também participaram do anúncio da programação oficial da 44ª Festa Julina Beneficente de Sorocaba – Arraiá da Família, os secretários municipais Luiz Antonio Zamuner (Cultura) e João Alberto Corrêa Maia (Segurança Urbana), mais os vereadores Rogério Marques, Henri Arida, Alexandre da Horta, Rafael Militão e João Donizeti, líder do governo na Câmara.

Atrações e Novidades

Os shows nacionais são a grande expectativa para a 44ª edição do evento. Com capacidade para mais de 10 mil pessoas por dia, o recinto receberá nova estrutura de palco, com painéis de LED e som de última geração, para receber a seguinte programação nas quatro semanas de evento:

– 08/07 = Edson e Hudson (entrada gratuita);

– 09/07 = Nattanzinho Lima + Muzão (Mu540);

– 11/07 = Thiaguinho;

– 12/07 = Fresno + Di Ferrero;

– 13/07 = Jorge e Mateus;

– 18/07 = Nando Reis + Maneva;

– 19/07 = Abba Experience + Acoustix;

– 20/07 = Recayd Mob + Kyan + Yunk Vino + KayBlack;

– 25/07 = Maiara e Maraisa;

– 26/07 = Péricles;

– 01/08 = Marcelo Falcão + CPM22;

– 02/08 = Hariel + Major RD + DJ Arana + DJ Blakes;

– 03/08 = Luan Santana

Além dos shows e das apresentações de Stand Up Comedy no Teatro Municipal, a novidade para este ano é o espaço “Mundo Infantil”, um palco exclusivo para shows infantis gratuitos. As programações de Stand Up e dos shows para as crianças serão divulgadas em breve. Para os fãs de aventura, o parque de diversões contará com brinquedos inéditos.

O evento beneficente será realizado de quarta a sexta-feira, das 18h à 0h, e aos sábados, domingos e feriados, das 13h à 0h. Na abertura, véspera de feriado com show da dupla Edson e Hudson, a festa funcionará das 18h à 0h e terá entrada gratuita (setor pista). Um lote solidário de ingressos para todos os outros shows já está disponível por apenas R$ 1 (limitado – pista) pelo site: www.julinadesorocaba.com.br. Pontos de venda físicos estarão disponíveis em breve.

Fotos: Michelle Alves – Secom