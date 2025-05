São Paulo x Bauru ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS PLAYOFFS NBB HOJE (12)

São Paulo x Bauru Basket: onde assistir ao vivo e detalhes do jogo 1 das quartas do NBB

Nesta sexta-feira, 9 de maio, o São Paulo recebe o Bauru Basket no Ginásio do Morumbi, às 20h30 (horário de Brasília), para abrir a série melhor de cinco das quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB). A expectativa é de um confronto equilibrado entre duas equipes que se destacaram na fase anterior da competição.

O Tricolor Paulista chega embalado após uma boa campanha na temporada regular e conta com o fator casa para largar na frente na série. Já o Bauru aposta na experiência de seus atletas e em um sistema defensivo sólido para surpreender fora de casa.

O vencedor da série enfrentará o ganhador do confronto entre R10 Score Vasco da Gama e KTO Minas na semifinal do campeonato.

Onde assistir São Paulo x Bauru Basket ao vivo

TV: SporTV

SporTV Streaming: YouTube (canal oficial do NBB) e plataforma BasquetPass

Ficha técnica

Jogo: São Paulo x Bauru Basket

São Paulo x Bauru Basket Data: Sexta-feira, 9 de maio de 2025

Sexta-feira, 9 de maio de 2025 Horário: 20h30 (horário de Brasília)

20h30 (horário de Brasília) Local: Ginásio do Morumbi, São Paulo (SP)

Ginásio do Morumbi, São Paulo (SP) Rodada: Jogo 1 das quartas de final do NBB

