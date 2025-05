São José abre inscrições para Conferência de Igualdade Racial

Posted on

Paula Pessoa Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade Colaboração do estagiário Tiago de PaulaO IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou os dados de população por setores censitários, de acordo com o Censo Demográfico 2022. Com os dados censitários segregados por setores, é possível compreender a distribuição de população no território do município de […]