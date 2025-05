RioFilme prepara programação intensa para o Festival de Cinema de Cannes – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A Côte d’Azur vai ficar mais verde e amarela. Este ano, o Brasil será o país homenageado na 66⁠ª edição do Marché du Film, evento de mercado que integra a programação do Festival Internacional de Cinema de Cannes, que será realizado de 13 a 21 de maio, na Riviera Francesa. A homenagem comemora os dois séculos de relações diplomáticas franco-brasileiras. Cumprindo a estratégia de internacionalização do audiovisual carioca, o município celebra este momento extraordinário do cinema brasileiro com uma série de ações no Marché du Film. A RioFilme será representada no Marché por seu diretor-presidente, Leonardo Edde, e o coordenador da Rio Film Commission, Daniel Celli, presentes em Cannes durante todo o período do evento.

O Rio terá um estande no Marché dedicado ao audiovisual carioca, com o objetivo de ser um espaço estratégico dedicado a encontros, reuniões, trocas e networking entre produtores cariocas e players internacionais. O endereço da RioFilme no Marché du Film é Palais -1 / 23.02.

Ações estratégicas do Rio em Cannes

Com uma agenda bem movimentada, a RioFilme programou uma série de ações estratégicas, entre painéis, reuniões com entidades internacionais, assinatura de acordos e parcerias, e eventos de networking entre produtores cariocas e agentes do mercado internacional.

Além de gerar negócios entre as produtoras cariocas e os participantes do Marché, um dos objetivos centrais da presença da RioFilme em Cannes é a atração de produções internacionais para filmarem na cidade, por isso um dos focos da empresa no evento é a divulgação do Cash Rebate oferecido pelo município, que permite que produtoras estrangeiras tenham um retorno de até 35% do valor investido nas filmagens na cidade.

Uma das produções mais aguardadas do momento no setor contou com os recursos do edital de Cash Rebate 2024 da Prefeitura do Rio. “Corrida dos Bichos”, longa-metragem de Fernando Meirelles, Ernesto Solis e Rodrigo Pesavento, está em finalização. O filme, coproduzido pela Prime Vídeo, é uma distopia que se passa no Rio de Janeiro e tem o jogo do bicho como mote.

Encontros e parcerias internacionais

Dentre as ações estratégicas da RioFilme, está previsto também um acordo de cooperação entre a Rio Film Commission e a Location Managers Guild (LMGI), associação que representa produtores internacionais de locação, profissionais estratégicos para atrair produções estrangeiras para a cidade. A LMGI é uma referência do segmento, a expectativa é que com este acordo o Rio se destaque no mapa dos produtores de locação estrangeiros. A previsão é que o documento seja assinado no dia 18 de maio, às 16h , no Marché du Film.

Estão confirmadas reuniões da RioFilme com algumas das mais importantes Film Commissions do mundo, como a British Film Commission e a Film London para troca de experiências e aproximação para realização de iniciativas conjuntas.

A Rio Film Commission é associada da AFCI – Association of Film Commissioners International (AFCI), que está comemorando 50 anos em Cannes. A organização representa entidades do mundo inteiro e realizará um painel de destaque na programação do Marché du Film – Driving Production for 50 years. A proposta é falar da importância do trabalho e do legado da entidade, além de discutir o papel estratégico das Film Commissions para a indústria audiovisual. Daniel Celli, coordenador da Rio Film Commission, apresentará o trabalho realizado no Rio de Janeiro, que levou a cidade a ser uma das mais filmadas no mundo, em conjunto com outros órgãos e secretarias da prefeitura, além da importância do trabalho em parceria com a AFCI.

Os bons resultados podem ser medidos em números: o Rio tem se consolidado como uma das cidades mais filmadas do mundo, superando destinos cinematográficos de peso como Paris e Cidade do México. Em 2024, a cidade do Rio superou os números de Paris em quase 40%, autorizando 8.782 diárias de filmagem, de 505 produções. O painel comemorativo da AFCI acontece no dia 17 de maio, às 14:40h (horário local).

Fechando a pauta prevista de aproximação com territórios, o Rio de Janeiro e a Région Sud (região sul da França, onde fica Cannes e Nice) se reunirão no dia 14 de maio. No mesmo dia, está previsto um encontro com o audiovisual holandês, para debater parcerias com, por exemplo, um dos maiores fundos de financiamento ao audiovisual no mundo – o Hubert Bals, gerido pelo Festival de Cinema de Roterdã.

Ampliando a promoção da indústria audiovisual carioca em Cannes, no dia 17, a RioFilme vai oferecer um almoço de networking em um dos endereços mais charmosos e disputados do Festival – o belíssimo Plage des Palms, restaurante oficial do Festival. O objetivo da confraternização é promover a interação entre a comitiva de empresas cariocas presente no Festival e players internacionais. O almoço da RioFilme conta com a parceria do Festival do Rio e da Globo.

Rio Capital Mundial do Livro – Shoot the Book

No ano em que o Rio se destaca como Capital Mundial do Livro, a RioFilme apresentará, em parceria com o Institut Français, o painel: International Adaptation Markets: A focus on Brazil . Como o nome sugere, a proposta é falar sobre a bem sucedida relação entre o cinema e a literatura, por meio das adaptações cinematográficas. Leonardo Edde, diretor-presidente da empresa, conduzirá o debate com o convidado Rodrigo Teixeira, produtor do premiado filme “Ainda estou aqui”. A conversa terá também a participação da jornalista Marie-Charlotte Baoudour e do produtor Nicolas Picatto.

O cinema brasileiro tem uma longa e bem-sucedida relação com a literatura, o primeiro filme baseado em um livro realizado no Brasil foi “A Viuvinha”, de 1914, adaptação carioca de Lulu de Barros para o romance de José de Alencar. Depois veio o Cinema Novo, com várias obras-primas inspiradas em autores como Dias Gomes (“O pagador de promessas”) Graciliano Ramos, (“Vidas Secas”), Carlos Drummond de Andrade (“O Padre e a Moça”) e Mário de Andrade (“Macunaíma”), entre outros. E, recentemente, alguns dos maiores sucessos do cinema brasileiro tiveram a literatura como matriz de seus roteiros, como “Cidade de Deus”, “Tropa de Elite” e “Ainda estou aqui”, revelando o potencial artístico e comercial dessa parceria. O painel será realizado no dia 15 de maio, a partir das 11h, no Pavillon des Cinémas du Monde – Institut français n°107, Marché du film, Village international.

Presença recorde de empresas cariocas no Marché du Film de Cannes

No primeiro trimestre de 2025, o Rio foi responsável por 80% do marketshare (participação do mercado) do cinema brasileiro. Os bons resultados do começo de 2025 animam o setor. Este ano, a indústria audiovisual carioca estará presente em Cannes com cerca de 40 empresas, entre produtores, realizadores, distribuidores, exibidores e outros profissionais de diferentes segmentos do setor. Além dos eventos e da infraestrutura disponibilizada durante o evento, a RioFilme apoiou a presença da produção carioca em Cannes através do Edital de Apoio à Participação de Empresas Cariocas no Marché du Film do Festival de Cannes, em parceria com o Cinema do Brasil. Os talentos cariocas estão inscritos em diversas frentes do Marché, como o Cannes Docs, Cannes Markers e o Producer Network, entre outros.

O Marché du Film é um dos mais importantes mercados audiovisuais do mundo e ocorre paralelamente ao Festival de Cannes, reunindo milhares de profissionais da indústria cinematográfica global. Este ano são aguardados 14 mil profissionais de 140 países, que devem apresentar cerca de 4000 projetos a algumas das mais importantes empresas do mercado audiovisual. O Marché se destaca entre os eventos do gênero como um ambiente estratégico para negociações, desenvolvimento de coproduções e ampliação da presença internacional de empresas audiovisuais. Participar do evento proporciona oportunidades únicas de networking com distribuidoras, agentes de vendas, financiadores e players do setor.

Este ano o Brasil está concorrendo à Palma de Ouro com o filme “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, que será exibido no dia 18 às 19h30. Além disso, a produção carioca está representada na mostra Un Certain Regard (segunda mais importante de Cannes) com “O Riso e a Faca”, coprodução internacional dirigida pelo português Pedro Pinho, que conta com mais de 30 profissionais brasileiros em sua equipe. A sessão está prevista para o dia 17, às 15h. Para completar, o Rio está brilhando também na Semana da Crítica com o curta-metragem “Samba Infinito”, de Leonardo Martinelli, uma coprodução da RioFilme com a Baraúna Filmes. Ainda dentro da programação oficial do evento, o cinema carioca será representado em uma homenagem ao cineasta Cacá Diegues, dentro da mostra Classics. Na programação será exibido o longa-metragem inédito produzido pela Coqueirão: “Para Vigo me voi”, de Lírio Ferreira e Karen Harley, que será exibido no dia 19 , às 16h15.