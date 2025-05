Rio está com 1.631 vagas de emprego abertas – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Há 50 oportunidades para vigilantes em Copacabana e Ipanema – Foto: Roberto Moreyra/SMTE

O município do Rio de Janeiro está com 1.631 vagas de emprego abertas. Nesta segunda-feira (12/05), a Prefeitura do Rio divulga, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), lista de oportunidades em diferentes bairros da cidade. Há 50 vagas de trabalho para vigilantes em Copacabana e Ipanema. É preciso ter o Ensino Médio completo e seis meses de experiência. O salário é de R$ 1.729.

Nesta semana, há 120 oportunidades para quem quer trabalhar como operador de loja; 80 para auxiliar de serviços gerais; 50 para operador de estoque; 50 para ajudante de açougue; 50 para auxiliar de cozinha, entre muitas outras oportunidades. Para pessoas com deficiência há 261 vagas em diferentes profissões e em diversos bairros da cidade.

“As parcerias que temos feito com empresas são fundamentais para que as pessoas inscritas em nosso banco de oportunidades sejam, de fato, encaminhadas para o mercado de trabalho. Na semana passada, duas grandes empresas realizaram entrevistas na sede da secretaria para preencher vagas em suas unidades. São parceiros da Prefeitura do Rio e valorizamos muito isso’’, afirma o secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira.

Para quem está em busca de estágio, há vagas para quem está cursando Administração (9); Letras/Português/Inglês (5); Pedagogia (4); Engenharia (4); Ciências Contábeis (4); Marketing (2); Ciência da Computação (2); Gestão de Recursos Humanos (2); Técnico em Segurança do Trabalho (2); Arquitetura (1); Turismo (1); Comunicação (1); Publicidade (1); Direito (1); Nutrição (1); Técnico em Eletrônica (1); Tecnologia da Informação (1).

Importante: a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda recebe a lista de vagas das empresas, e são elas que definem os requisitos necessários para a contratação. De acordo com o perfil da vaga, a SMTE aplica os filtros necessários para selecionar as pessoas que atendam a todos os critérios e as encaminha para as empresas.

Há três tipos de processos seletivos: envio de currículos (quando a empresa parceira solicita o currículo da pessoa para analisar, e, depois, fazer o contato com ela); acesso por link (quando a empresa parceira disponibiliza o link da plataforma na qual a sua vaga está cadastrada para a pessoa preencher e se aplicar à vaga); e entrevista presencial (quando a empresa parceira agenda dia e horário para a entrevista presencial com o candidato).

Cadastro de currículos pela internet ou nas Centrais do Trabalhador

Os trabalhadores que quiserem cadastrar o currículo no banco de oportunidades da SMTE podem acessar, pela internet, o link https://tr.ee/L30k1tDGoz. Pessoas sem acesso à internet podem fazer a inscrição presencialmente em uma das sete Centrais do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 247 e 248); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58); e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Os postos funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h.

Os candidatos devem levar RG, CPF, PIS e currículo para fazer a inscrição. Pessoas com deficiência podem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou comparecer ao Centro de Atenção à Pessoa com Deficiência (CIAD), referência na busca e na oferta de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência no município, no Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997).

Veja, abaixo, a lista completa de vagas abertas na semana, por região da cidade. As vagas também são divulgadas no site https://trabalho.prefeitura.rio/ e no Instagram da secretaria (@trabalho.rio).

SUBPREFEITURA DO CENTRO E CENTRO HISTÓRICO: Glória – Saúde –

Gamboa – Santo Cristo – Caju – Centro – Lapa – Rio Comprido – Catumbi –

Cidade Nova – Estácio – São Cristóvão Mangueira – Benfica – Vasco da

Gama – Santa Teresa

Administração (Estágio) – Superior Incompleto – Centro

Ajudante de Açougue – Médio Incompleto – Centro

Assistente Administrativo – Médio Completo – Caju

Atendente (Conect Center) – Médio Completo – Cidade Nova

Atendente de Farmácia (Balconista) – Médio Completo – Centro

Atendente de Mesa – Fundamental Completo – Centro

Auxiliar de Carga e Descarga – Fundamental Incompleto – Centro

Auxiliar de Cozinha – Médio Incompleto – Centro

Auxiliar de Serviços Gerais – Fundamental Completo – Benfica

Auxiliar de Serviços Gerais – Fundamental Completo – Centro

Balconista (Queijos e Frios) – Médio Incompleto – Centro

Ciências Contábeis (Estágio) – Superior Incompleto – Centro

Direito (Estágio) – Superior Incompleto – Cidade Nova

Engenharia (Estágio) – Superior Incompleto – Centro

Fiscal de Loja – Médio Completo – Rio Comprido

Letras Português / Inglês (Estágio) – Superior Incompleto – Centro

Mecânico – Médio Completo – Santo Cristo

Nutrição (Estágio) – Superior Incompleto – Centro

Operador de Estoque – Médio Incompleto – Centro

Padeiro – Fundamental Completo – Catumbi

Repositor (Bicicleta) – Médio Completo – Santo Cristo

Repositor (Hortifruti) – Médio Incompleto – Centro

Técnico em Segurança do Trabalho (Estágio) – Médio Completo – Centro

Turismo (Estágio) – Superior Incompleto – Santo Cristo

SUBPREFEITURA DA ZONA SUL: Botafogo – Flamengo – Laranjeiras –

Catete – Cosme Velho Humaitá – Urca – Copacabana – Leme – Ipanema –

Leblon – Lagoa – Jardim Botânico – Gávea – Vidigal – São Conrado –

Rocinha

Administração (Estágio) – Superior Incompleto – Botafogo

Ajudante de Açougue – Médio Incompleto – Zona Sul

Ajudante de Cozinha – Médio Completo – Zona Sul

Arrumadeira – Fundamental Completo – São Conrado

Atendente – Médio Completo – Leblon e Gávea

Auxiliar de Carga e Descarga – Fundamental Incompleto – Zona Sul

Auxiliar de Bar – Médio Completo – Zona Sul

Auxiliar de Cozinha – Médio Incompleto – Zona Sul

Auxiliar de Limpeza – Médio Incompleto – Zona Sul

Auxiliar de Serviços Gerais – Fundamental Incompleto – Humaitá

Auxiliar de Serviços Gerais – Fundamental Completo – Zona Sul

Balconista (Queijos e Frios) – Médio Incompleto – Zona Sul

Bartender – Médio Completo – Zona Sul

Cozinheiro (Massas) – Médio Completo – Copacabana

Cumim – Médio Completo – Zona Sul

Fiscal de Loja – Médio Completo – Copacabana e Botafogo

Garçom – Fundamental Completo – Copacabana

Gerenciador de Lanchonete – Médio Completo – Botafogo

Operador de Estoque – Médio Incompleto – Zona Sul

Operador de Impressora Offset – Médio Completo – Urca

Padeiro – Fundamental Completo – Laranjeiras

Repositor (Hortifruti) – Médio Incompleto – Zona Sul

Vendedor – Médio Completo – Cosme Velho

Vigilante – Médio Completo – Copacabana e Ipanema

SUBPREFEITURA DA GRANDE TIJUCA: Praça da Bandeira – Tijuca – Alto

da Boa Vista – Vila Isabel – Maracanã – Andaraí – Grajaú

Auxiliar de Serviços Gerais – Fundamental Completo – Tijuca

Churrasqueiro – Fundamental Completo – Vila Isabel

Letras Português / Inglês (Estágio) – Superior Incompleto – Tijuca e Grajaú

Operador de Caixa – Médio Completo – Vila Isabel

Pedagogia (Estágio) – Superior Incompleto – Grajaú

SUBPREFEITURA DA ZONA NORTE: Ramos – Bonsucesso – Olaria – Maré

São Francisco Xavier Rocha – Riachuelo – Sampaio – Engenho Novo – Lins

de Vasconcelos – Méier – Todos os Santos – Cachambi – Engenho de Dentro

– Água Santa – Encantado – Piedade – Abolição – Pilares – Irajá – Vila

Kosmos – Vicente de Carvalho – Vila da Penha – Vista Alegre – Colégio- Madureira – Campinho – Quintino – Bocaiúva – Cavalcanti – Engenheiro Leal

– Cascadura – Vaz Lobo – Turiaçu – Rocha Miranda – Honório Gurgel –

Oswaldo Cruz – Bento Ribeiro – Marechal Hermes – Higienópolis – Maria da

Graça – Del Castilho – Inhaúma – Engenho da Rainha – Tomás Coelho

Complexo do Alemão – Penha – Penha Circular – Braz de Pina – Vigário

Geral – Cordovil – Parada de Lucas – Jardim América – Anchieta – Guadalupe

– Parque Anchieta – Ricardo de Albuquerque – Coelho Neto – Acari – Barros

Filho – Costa Barros – Pavuna – Parque Colúmbia

Administração (Estágio) – Superior Incompleto – Penha Circular

Ajudante de Açougue – Médio Incompleto – Zona Norte

Auxiliar de Carga e Descarga – Fundamental Incompleto – Zona Norte

Auxiliar de Cozinha – Médio Incompleto – Zona Norte

Auxiliar de Serviços Gerais – Fundamental Completo – Pilares

Auxiliar de Serviços Gerais – Fundamental Completo – Zona Norte

Balconista (Queijos e Frios) – Médio Incompleto – Zona Norte

Encarregado de Limpeza – Médio Completo – Guadalupe

Engenharia (Estágio) – Superior Incompleto – Del Castilho

Fiscal de Loja – Médio Completo – Pilares

Lubrificador – Fundamental Completo – Irajá

Marketing (Estágio) – Superior Incompleto – Penha Circular

Mecânico (Máquina à Diesel) – Fundamental Completo – Irajá

Mecânico (Refrigeração de Máquina à Diesel – Fundamental Completo – Irajá

Operador de Estoque – Médio Incompleto – Zona Norte

Operador de Teleatendimento – Médio Completo – Del Castilho

Padeiro – Fundamental Completo – Engenho Novo

Repositor (Hortifruti) – Médio Incompleto – Zona Norte

Representante de Desenvolvimento de Vendas – Fundamental Completo – Vila

Kosmos

SUBPREFEITURA DA ZONA OESTE I: Bangu – Padre Migue – Senador

Camará – Gericinó – Vila Kennedy – Jabour – Santíssimo – Deodoro – Vila

Militar – Campo dos Afonsos – Magalhães Bastos – Realengo – Jardim

Sulacap

Mecânico de Frota Pesada – Médio Incompleto – Bangu

PCD

Operador de Caixa – Médio Completo – Bangu

SUBPREFEITURA DE JACAREPAGUÁ: Jacarepaguá – Anil – Gardênia Azul

– Curicica – Freguesia – Pechincha – Taquara – Tanque – Praça Seca – Vila

Valqueire – Cidade de Deus

Administração (Estágio) – Superior Incompleto – Freguesia

Almoxarife – Médio Completo – Jacarepaguá

Auxiliar de Laboratório – Médio Completo – Jacarepaguá

Auxiliar de Pátio – Fundamental Completo – Jacarepaguá

Auxiliar de Serviços Gerais – Fundamental Incompleto – Jacarepaguá

Ciência da Computação (Estágio) – Superior Incompleto – Gardênia Azul

Ciências Contábeis (Estágio) – Superior Incompleto – Jacarepaguá

Comunicação Social (Estágio) – Superior Incompleto – Taquara

Gerenciador de Lanchonete – Médio Completo – Freguesia

Gestão de Recursos Humanos (Estágio) – Superior Incompleto – Jacarepaguá

Marketing (Estágio) – Superior Incompleto – Taquara

Mecânico de Empilhadeira – Médio Completo – Jacarepaguá

Mecânico de Frota Pesada – Médio Completo – Jacarepaguá

Mecânico (Industrial) – Médio Completo – Jacarepaguá

Operador de Empilhadeira – Médio Completo – Jacarepaguá

Operador Industrial – Médio Completo – Jacarepaguá

Publicidade e Propaganda (Estágio) – Superior Incompleto – Taquara

Tecnologia da Informação (Estágio) – Superior Incompleto – Gardênia Azul

SUBPREFEITURA DA BARRA DA TIJUCA, RECREIO E VARGENS: Joá –

Itanhangá – Barra da Tijuca – Camorim – Vargem Pequena – Vargem Grande –

Recreio dos Bandeirantes – Grumari- Barra Olímpica

Ajudante de Cozinha – Médio Completo – Barra da Tijuca

Arquitetura (Estágio) – Superior Incompleto – Barra da Tijuca

Arrumadeira – Fundamental Completo – Barra da Tijuca

Artificie – Fundamental Completo – Barra da Tijuca

Assistente de Produtos Financeiros – Médio Completo – Barra da Tijuca

Atendente de Farmácia (Balconista) – Médio Completo – Barra da Tijuca

Atendente de Restaurante – Médio Completo (ou cursando) – Barra da Tijuca

(Barra Shopping )

Auxiliar de Bar – Médio Completo – Barra da Tijuca

Auxiliar de Limpeza – Médio Incompleto – Barra da Tijuca

Bartender – Médio Completo – Barra da Tijuca

Caseiro – Fundamental Completo – Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes

Cumim – Médio Completo – Barra da Tijuca

Engenharia (Estágio) – Superior Incompleto – Barra da Tijuca

Motorista – Fundamental Completo – Barra da Tijuca

Técnico em Química (Estágio) – Superior Incompleto – Barra da Tijuca

SUBPREFEITURA DAS ILHAS DO GOVERNADOR/FUNDÃO/PAQUETÁ:

Ribeira – Zumbi – Cacuia Pitangueiras – Praia da Bandeira – Cocotá –

Bancários – Freguesia – Jardim Guanabara – Jardim Carioca – Tauá –

Moneró – Portuguesa – Galeão – Cidade Universitária – Paquetá

Auxiliar de Churrasqueiro – Médio Completo – Ilha do Governador

Auxiliar de Limpeza – Fundamental Completo – Ilha do Governador

Chapeiro – Médio Incompleto – Ilha do Governador

Contabilidade (Estágio) – Superior Incompleto – Ilha do Governador

Operador de Máquina Autolavadora – Fundamental Completo – Galeão

REGIÃO METROPOLITANA: Niterói, São João de Meriti, Nova Iguaçu,

Duque de Caxias e outras regiões

Administração (Estágio) – Superior Incompleto – Piam (Belford Roxo)

Auxiliar de Serviços Gerais – Fundamental Completo – Duque de Caxias

Ciência da Computação (Estágio) – Superior Incompleto – Jardim Meriti

Ciências Contábeis (Estágio) – Superior Incompleto – Duque de Caxias

Cozinheiro – Médio Completo – Santa Rosa (Niterói)

Cozinheiro (Frutos do Mar) – Médio Completo – Duque de Caxias

Gestão de Recursos Humanos (Estágio) – Superior Incompleto – Barreto (Niterói)

Mestre de Obra – Médio Completo – Duque de Caxias

Motorista de Carreta – Fundamental Completo – Duque de Caxias

Pedagogia (Estágio) – Superior Incompleto – Ingá

Pedreiro – Fundamental Incompleto – Duque de Caxias

Pintor – Fundamental Incompleto – Duque de Caxias

Servente de Obras – Médio Incompleto – Duque de Caxias

Técnico em Eletrônica (Estágio) – Médio Incompleto – Piam (Belford Roxo)

PCD

Ajudante de Produção – Fundamental Incompleto – Jardim Paraíso

* VAGAS COMUNS A TODAS AS SUBPREFEITURAS : Vagas de empresas

com filiais em várias regiões do Rio de Janeiro ou atividades de trabalho

com local não fixo

Açougueiro – Médio Completo

Ajudante de Motorista – Fundamental Completo

Assistente de Coleta (Domiciliar) – Superior Incompleto

Atendente de Loja – Médio Completo

Auxiliar de Cozinha – Médio Completo

Auxiliar de Serviços Gerais – Fundamental Completo

Auxiliar de Serviços Gerais – Fundamental Completo

Babá – Fundamental Completo

Cartezista – Médio Completo

Ciências Contábeis (Estágio) – Superior Incompleto

Cozinheira – Fundamental Completo

Cozinheiro – Médio Completo

Doméstica – Fundamental Completo

Motorista de Caminhão – Fundamental Completo

Motorista (Caminhão Baú) – Fundamental Completo

Operador de Caixa – Médio Completo

Operador de Empilhadeira – Médio Completo

Operador de Loja – Médio Completo

Prevenção de Perdas – Médio Completo

Visual Merchandising – Médio Completo

PCD

Auxiliar de Serviços Gerais – Fundamental Incompleto

Operador de Caixa – Fundamental Completo

Operador de Supermercado – Fundamental Completo