Regulação Municipal adota ‘classificação de risco’ para agendamento de consultas especializadas

A Prefeitura de João Pessoa segue avançando na qualificação do acesso à saúde. Nesse sentido, desde o início do ano, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio da Central de Regulação Municipal, adotou um novo modelo de organização para dar mais celeridade ao agendamento de consultas com especialistas, desde então, as marcações acontecem respeitando a maior necessidade para a consulta.

Anteriormente os pacientes aguardavam seus exames de forma cronológica, sem levar em consideração o quadro de saúde de cada um. Com o novo modelo, as consultas para atendimentos especializados em Psicologia, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Nutrição são agendados levando em conta a maior necessidade para àquela assistência.

De acordo com o médico e diretor da Central de Regulação Municipal, Eduardo Simon, a adoção de métodos de priorização por risco permite garantir que os usuários com maior necessidade tenham acesso mais rápido aos cuidados especializados, fortalecendo a equidade no atendimento.

“Em apenas quatro meses, os resultados já são evidentes: a fila para atendimentos classificados como vermelhos (emergenciais) foi zerada, assegurando resposta rápida e eficaz aos casos mais graves. Com essa estratégia, reafirmamos nosso compromisso com uma regulação mais ágil, eficiente e justa, garantindo que cada cidadão receba o cuidado certo, no tempo certo”, destaca o médico.

A classificação por prioridade também é utilizada para a marcação de exames de alta complexidade, como ressonância magnética. Seguindo a mesma lógica para a marcação das consultas, o agendamento por classificação de risco garante que pacientes que possuem maior gravidade e necessidade imediata de diagnóstico, tenham acesso à realização dos seus exames com mais celeridade.

Agendamento – Na Rede Municipal de Saúde, a porta de entrada para marcar exames, consultas e outros procedimentos é a Atenção Primária, por meio das equipes de saúde da família, que encaminham para a Central de Regulação a requisição de agendamento. Porém, alguns exames, consultas e procedimentos podem ser agendados por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, desde que o usuário tenha requisição médica do SUS.