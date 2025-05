Prefeitura de João Pessoa recebe do Botafogo-PB doação de equipamentos de academia

A Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação de João Pessoa (Sejer) recebeu a doação de um conjunto completo de equipamentos de academia de ginástica. A iniciativa partiu da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Botafogo da Paraíba. Os materiais, avaliados em aproximadamente R$ 100 mil, serão usados para fortalecer as atividades esportivas promovidas em diversos pontos da cidade.

Segundo o secretário de Esportes de João Pessoa, Zezinho do Botafogo-PB, essa doação é fruto de uma parceria entre a Prefeitura e a SAF do Belo, que vem sendo fortalecida com o objetivo de incentivar o esporte e promover saúde e qualidade de vida para a população.

“Essa iniciativa representa um passo importante na nossa política de valorização do esporte. A parceria com a SAF do Belo mostra que, quando unimos forças, alcançamos resultados positivos para a cidade. Esses equipamentos vão beneficiar diretamente os projetos sociais e esportivos que mantemos em funcionamento”, destacou o secretário.

Os aparelhos serão distribuídos pela Sejer entre os núcleos de esporte e centros de convivência mantidos pela Secretaria, com foco em ampliar o alcance das atividades e melhorar a estrutura oferecida aos participantes. “Recebemos com muito entusiasmo essas máquinas de musculação, que estão em excelente estado de uso. Desde já agradecemos a SAF do Belo, em nome do Alexandre Gallo, pela parceria. Com certeza, a população vai fazer um bom uso dos equipamentos”, ressaltou Juliano Sucupira, secretário executivo da Sejer.

A expectativa é de que os equipamentos comecem a ser usados ainda neste mês, beneficiando jovens, adultos e idosos atendidos pelos programas da Prefeitura. A doação também reforça o compromisso de gestão municipal com o incentivo ao esporte, ao bem-estar e à inclusão social, além de destacar o papel social dos clubes esportivos da cidade.