A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio do Fundo Social de Solidariedade e da Secretaria de Cultura, convida todos os artesãos do município para uma reunião especial, referente à Festa de Aniversário da cidade.

O encontro será realizado no dia 19 de maio, às 18h, no Auditório Frei Galvão, com o objetivo de reunir os profissionais interessados em expor seus trabalhos no evento.

A participação de cada artesão é essencial para tornar essa celebração ainda mais rica em cultura e identidade local.