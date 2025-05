Poupa Tempo inaugura nova sede nesta quinta-feira, 15 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Prefeitura Municipal de Ubatuba informa que será inaugurada, nesta quinta-feira, dia quinze de maio, às quatro e meia da tarde, a nova sede do Poupatempo no município.

O novo espaço tem como objetivo oferecer mais comodidade e agilidade no acesso a diversos serviços públicos essenciais em um só local. Entre os atendimentos disponíveis, estarão: emissão de Carteira de Identidade (RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Atestado de Antecedentes Criminais, além de serviços do Detran-SP, Procon, Banco do Povo, entre outros.

A nova unidade está localizada no Supermercado Shibata, situado na Rodovia Oswaldo Cruz, número 850, no bairro Mato Dentro.

A administração municipal reforça o convite para que toda a população participe desse momento importante, que representa mais um passo na melhoria do atendimento público em Ubatuba.