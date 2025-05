Parque Tecnológico de Sorocaba promove encontro para apresentar projeto CPL Metalmecânica – Agência de Notícias

O Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS) promoveu, na última sexta-feira (9), um evento para apresentar o projeto da Cadeia Produtiva Local (CPL) Metalmecânica – PTS, assim como as ações que serão implementadas, às empresas do setor, às universidades e aos institutos de ensino superior, além de representantes de órgãos públicos que integram as 27 cidades da Região Metropolitana de Sorocaba (RMS). Denominado “Café Produtivo Local – CPL Metalmecânica”, o encontro foi uma oportunidade para criar um ambiente propício à interação entre empresários do setor e de parceiros, visando o fortalecimento da governança da Cadeia Produtiva Local (CPL).

O evento foi aberto pelo presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba, Nelson Cancellara, o qual ressaltou que a CPL Metalmecânica, sob a gestão do PTS, recebeu o selo de reconhecimento no Programa SP Produz, do Governo do Estado, com o nível mais elevado de maturidade, avaliado como “CPL Madura”. Destacou ainda que a CPL Metalmecânica visa fortalecer a competitividade industrial, ao integrar setores de energias renováveis e aeronáutico. A iniciativa abrange municípios da Região Metropolitana de Sorocaba, a fim de promover inovação tecnológica, capacitação e parcerias estratégicas para exploração de oportunidades de novos mercados e sustentabilidade, alinhando-se às tendências globais. “A produção metalmecânica é tradição na região, com sólida base de indústrias e fornecedores, e o mercado nacional demonstra crescente demanda por produtos metalúrgicos avançados e sustentáveis. Por isso, a CPL Metalmecânica tem papel de extrema importância nesse cenário e vamos torná-la referência”, destacou Cancellara, reafirmando que para isso é necessária a integração entre os setores envolvidos.

O setor metalmecânico é formado na região por mais de 600 empresas no setor, o equivalente a mais de 40% das indústrias da RMS, gerando mais de 45 mil empregos diretos, segundo dados da regional do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp).

Coordenador do CPL Metalmecânica, Flávio Anequini, fez um retrospecto sobre os então chamados Arranjos Produtivos Locais (APLs) e sua trajetória no município, do seu início até a atualidade, passando a ser denominadas Cadeias Produtivas Locais (CPLs). Na sequência, detalhou as ações de curto e longo prazo a serem implementadas. “O projeto será desenvolvido por meio de uma série de ações e etapas interligadas, com foco na melhoria da gestão, em inovação e capacitação, alinhado aos seguintes eixos estratégicos: Fortalecimento da governança; Promoção da inovação tecnológica; Capacitação Técnica e Formação de Mão de Obra; Integração com outras CPLs: Aeronáutica, Energias Renováveis, Agrotech e Cervejeiro”, ressaltou.

Plano de ação

O plano de ação apresentado prevê, por exemplo: melhorar a gestão e a qualidade dos produtos/serviços; fortalecer os negócios da indústria e promover o reconhecimento nacional do polo; desenvolver e incentivar a inovação e a integração no setor; realizar reuniões, seminários, webinares e fomentar a aproximação com parceiros em ciência e tecnologia; proporcionar consultorias e capacitações; fortalecer a relação com o setor público; promover networking e oportunidades de negócios entre as empresas.

No que se refere à capacitação e inovação, o projeto prevê a implantação de programas de capacitação em automação, otimização logística e economia circular; Laboratório-Escola de Metrologia, no Parque Tecnológico de Sorocaba, atendendo demanda histórica do setor, quanto à necessidade de qualificação profissional e à demanda por tecnologias de ponta, alinhando-se ao objetivo de fomentar a inovação e a capacitação técnica em indústria 4.0.