Minas x Vasco ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS PLAYOFFS NBB HOJE (12)

Minas x Vasco: Palpite e Onde Assistir – Jogo 2 – Quartas de Final do NBB 2025

Nesta segunda-feira, dia 12 de maio de 2025, às 19h (horário de Brasília), o Minas Tênis Clube recebe o Vasco da Gama na Arena UniBH, em Belo Horizonte, para o Jogo 2 das quartas de final do NBB 2024/2025. O time mineiro venceu o primeiro confronto da série por 90 a 86 e lidera o confronto por 1 a 0.

O duelo promete ser intenso, com o Vasco buscando empatar a série e o Minas tentando confirmar o favoritismo e abrir 2×0. Confira a seguir onde assistir ao jogo, análise tática e os melhores palpites com odds atualizadas para apostas esportivas.

Onde Assistir Minas x Vasco ao Vivo

Data: 12/05/2025

12/05/2025 Hora: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Arena UniBH, Belo Horizonte (MG)

Arena UniBH, Belo Horizonte (MG) Transmissão: SporTV e Basketpass

Análise da Partida

O Minas chega embalado com uma das campanhas mais sólidas da temporada. Venceu 30 dos 35 jogos, ostentando uma das melhores defesas do NBB, com média de 70.9 pontos sofridos por jogo. O técnico Leonardo Costa tem promovido uma rotação eficiente, com destaque para a consistência ofensiva e domínio nos rebotes defensivos.

Já o Vasco da Gama, apesar da derrota no Jogo 1, demonstrou poder de reação, encurtando a vantagem nos minutos finais com uma atuação sólida de Rafael Paulichi, principal pontuador cruz-maltino. Contudo, o time carioca sofreu com a marcação intensa no garrafão e teve dificuldades nas bolas de três.

Palpites para Minas x Vasco no NBB 2025

Confira os melhores palpites com base em dados estatísticos, desempenho individual e padrão tático das equipes:

1. Vitória do Minas – Odd: 1.78 (Bet365)

O favoritismo do Minas é justificado pelo equilíbrio da equipe em quadra e pelo histórico recente: foram duas vitórias nos últimos dois confrontos contra o Vasco. A defesa consistente e o controle do ritmo de jogo favorecem uma nova vitória mineira.

2. Total de pontos entre 161 e 165 – Odd: 1.84 (Superbet)

Embora o primeiro jogo tenha terminado com 176 pontos, esse número foi inflado por um ritmo de jogo acelerado. Com ajustes defensivos de ambos os lados, a tendência é de um jogo mais controlado e com pontuação mais moderada.

3. Minas marca mais de 42.5 pontos no 1º tempo – Odd: 1.81 (Novibet)

A equipe mineira costuma começar os jogos com intensidade ofensiva, como demonstrado no Jogo 1, com 46 pontos só na primeira metade. Com ótimo aproveitamento nos arremessos de dois pontos, o palpite é promissor.

4. Vasco marca menos de 74.5 pontos – Odd: 1.87 (Superbet)

A defesa do Minas é uma das mais eficientes da temporada e deve limitar os arremessos de fora da equipe vascaína. O Vasco marcou menos de 74.5 pontos em 3 dos últimos 5 jogos.

5. Rafael Paulichi mais de 13.5 pontos – Odd: 1.80 (Novibet)

O pivô do Vasco vem sendo o destaque da equipe carioca. Com média superior a 14 pontos por jogo, Paulichi tem volume ofensivo alto e bom aproveitamento na zona pintada.

6. Hollowell mais de 5.5 rebotes – Odd: 1.82 (Bet365)

Hollowell lidera o Minas nos rebotes, com média de 5.5 por jogo. No primeiro confronto, pegou 7 rebotes e foi fundamental nas sobras defensivas. Com o Vasco forçando arremessos de longa distância, o número de rebotes deve aumentar.

Considerações Finais

O Jogo 2 das quartas de final do NBB 2025 promete mais uma batalha tática entre um Minas regular e bem treinado contra um Vasco que tenta encontrar respostas rápidas na defesa e mais consistência ofensiva. Para os apostadores, o confronto oferece boas oportunidades, com destaque para o mercado de totais e estatísticas individuais.

Para acompanhar a partida, os torcedores poderão assistir ao vivo pelo SporTV e pela plataforma Basketpass, que transmite todos os jogos do NBB 2025. A expectativa é de casa cheia em Belo Horizonte e mais um grande capítulo na luta por uma vaga na semifinal.

