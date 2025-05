“HumanizAção” acolhe 25 pessoas em situação de rua neste domingo (11) – Agência de Notícias

Posted on

Com prazo de encerramento em 15/12, pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg), servidores efetivos ativos e aposentados do Poder Executivo do Estado, vinculados ou não à assistência à saúde do Instituto, devem realizar o Censo Cadastral Previdenciário que está disponível on-line, no site do Ipsemg. Ipsemg / […]