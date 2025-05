HRMS promove roda de conversa em celebração ao Dia Mundial da Doação de Leite Humano – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Em celebração ao Dia Mundial da Doação de Leite Humano, a linha materno-infantil do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) realiza, na terça-feira (13), às 9h30, uma roda de conversa especial voltada à troca de informações e orientações sobre a amamentação e a doação de leite materno. O evento tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da doação de leite humano, além de acolher e apoiar mães lactantes.

A iniciativa antecipa as comemorações do Dia Mundial da Doação de Leite Humano, celebrado oficialmente em 19 de maio, data criada com o propósito de incentivar a doação de leite, promover debates sobre a importância do aleitamento materno e ampliar a visibilidade dos bancos de leite humano. Essa campanha global visa aumentar o número de doadoras e o volume de leite coletado, beneficiando diretamente recém-nascidos que necessitam desse alimento essencial para o desenvolvimento saudável.

No Brasil, a importância do tema é reconhecida por meio da Lei nº 13.227/2015, que instituiu o Dia e a Semana Nacional de Doação de Leite Humano. A legislação reforça a necessidade de estimular a doação, promover discussões públicas sobre o aleitamento materno e divulgar o funcionamento e a relevância dos bancos de leite humano em todo o território nacional.

Durante a programação do evento no HRMS, profissionais da saúde irão compartilhar conhecimentos e experiências sobre os benefícios do leite materno, tanto para os bebês receptores quanto para as mães doadoras.

Como doar leite

A doação de leite pode ser feita por mulheres que estão amamentando e têm uma produção de leite acima do necessário para os seus bebês. Além disso, é necessário ter feito o pré-natal. Para se tornar doadora, basta entrar em contato com o Banco de Leite Humano do HRMS, pelo telefone (67) 3378-2715.

O Banco de Leite Humano do HRMS faz a coleta na casa das doadoras semanalmente e fornece, ainda, o kit necessário para retirar e armazenar o leite: vidro esterilizado, touca e máscara. As mães também recebem orientação sobre como devem tirar o leite e armazená-lo. A coleta é feita em todos os bairros da Capital.

SERVIÇO – O cadastro para se tornar uma doadora do Banco de Leite Humano do HRMS pode ser feito pelo telefone (67) 3378-2715.

Patrícia Belarmino, Comunicação Funsau/HRMS

Foto: Bruno Rezende, Secom