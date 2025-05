Horóscopo de Hoje Previsões dos astros, cor e número da sorte do seu signo, Quarta (14/05/2025)

Por MRNews



Descubra o que os astros reservam para você nesta terça-feira e aproveite ao máximo as energias cósmicas. Veja também o seu número e cor da sorte para atrair boas vibrações!

Áries (21/03 a 19/04)

Hoje você sentirá um impulso maior para resolver pendências e buscar autonomia. Cuidado com impulsividade nas relações. No trabalho, mostre iniciativa, mas mantenha a diplomacia.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Vermelho

Horóscopo de Hoje Previsões dos astros, cor e número da sorte do seu signo, Quinta (08/05/2025)

Horóscopo de Hoje Previsões dos astros, cor e número da sorte do seu signo, Quarta (07/05/2025)

Touro (20/04 a 20/05)

Este é um bom dia para focar na estabilidade financeira. Um bom momento para planejar investimentos ou organizar dívidas. No amor, valorize os pequenos gestos.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Verde-musgo

Gêmeos (21/05 a 20/06)

A comunicação será seu trunfo nesta terça. Você estará mais sociável e terá facilidade para convencer pessoas. Use isso a seu favor no trabalho e nos relacionamentos.

Número da sorte: 11

Cor da sorte: Azul-claro

Câncer (21/06 a 22/07)

Dia para cuidar de si mesmo e ouvir mais a sua intuição. Recolhimento emocional pode ser necessário. Evite decisões importantes baseadas em carência ou insegurança.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Prata

Leão (23/07 a 22/08)

As atenções estarão voltadas para os seus projetos pessoais. Sua liderança natural será valorizada, mas cuidado com o ego. Amor em alta, com chances de encontros marcantes.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Dourado

Virgem (23/08 a 22/09)

Momento ideal para focar em metas profissionais. Use sua organização e senso crítico para resolver questões pendentes. Seja mais gentil com você mesmo.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Cinza

Libra (23/09 a 22/10)

O dia pede equilíbrio emocional. Um bom momento para buscar conhecimento ou viajar mentalmente através de livros. No amor, fuja da indecisão.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Azul-marinho

Escorpião (23/10 a 21/11)

Transformações internas estão em curso. Aceite o que precisa ser deixado para trás. Você estará mais intuitivo e intenso nas relações.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Preto

Sagitário (22/11 a 21/12)

A terça favorece parcerias e alianças. Momento oportuno para resolver conflitos antigos. No amor, a cumplicidade será essencial.

Número da sorte: 12

Cor da sorte: Roxo

Capricórnio (22/12 a 19/01)

Hoje é dia de produtividade. Aproveite a energia prática do dia para focar em resultados e otimizar seu tempo. Saúde pede mais atenção.

Número da sorte: 10

Cor da sorte: Marrom

Aquário (20/01 a 18/02)

Criatividade em alta! Ótimo momento para expressar ideias e iniciar projetos pessoais. Nos relacionamentos, surpreenda com gestos originais.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Turquesa

Peixes (19/02 a 20/03)

Seu lado sensível estará à flor da pele. Foque no autocuidado e fortaleça os laços familiares. Uma boa conversa pode curar antigas feridas.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Lilás

Aproveite as energias do dia e use sua cor e número da sorte como amuletos para atrair boas vibrações! Quer um horóscopo personalizado com amor, trabalho e saúde?